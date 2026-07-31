Hronika
HOROR U BEOGRADU! RUSKINJA UBIJENA, TELO SPAKOVANO U KOFER: Policija uhapsila osumnjičenog, u pitanju je stranac!
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U beogradskom naselju Padinska skela u jednom od kanala pronađeno je telo ženske osobe spakovano u kofer.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o mlađoj ženi, najverovatnije državljanki Rusije. Kako Kurir nezvanično saznaje zbog ubistva je uhapšen turski državljanin.
Na mestu pronalaska tela obavljen je uviđaj. Inspektorat radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog zločina.
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