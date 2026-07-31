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U koferu u kanalu kod Padinske skele, kako Kurir saznaje, pronađeno je telo Ljudmile Turkove Konstantinovne (28), čiji je nestanak prijavljen u subotu 25. jula u Beogradu! Prema nezvaničnim informacijama, zbog sumnje da je ubio državljanku Rusije, uhapšen je državljanin Turske.

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna, podsetimo, nestala je 25. jula u beogradskoj opštini Palilula. Spremala se, prema rečima njene prijateljice, da ode u jedan noćni klub, ali nije poznato da li je tamo i stigla. Poslednju poruku poslala je u 23.15 sati i od tada je nedostupna i nema je na mrežama.

Veruje se da je Ljudmila u trenutku nestanka bila obučena u crne helanke ili u neku svetliju odeću.

Ljudmiline drugarice ispričale su da je majka prijavila njen nestanak u Rusiji.

Prijatleji nestale Ruskinje, danima su molili sve koji imaju bile kakve informacije o njoj, ili tome gde se nalazi, da o tome obaveste policijsku stanicu.