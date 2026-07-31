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Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna (28) čije je telo, prema prvim rezultatima istrage, pronađeno u koferu u kanalu u Padinskoj skeli, doputovala je u Srbiju samo dan pre nestanka 25. jula. Prema rečima njene majke, koja se tokom potrage za Ljudmilom oglasila na društvenim mrežama, njena ćerka je doputovala u Beograd turistički, u posetu prijateljicama koje ovde žive već neko vreme.

Ubijena Ljudmila Foto: Drustvene Mreže

Kako je navela, ćerka joj se poslednji put javila 25. jula oko 23.20 sati, kada joj je poslala poruku da se druži sa prijateljima koje je došla da poseti u Beogradu. Dodala je da joj je napisala da je dobro, i da će je pozvati sutradan.

- Poslala mi je poruku da je izašla sa devojkama, da je sve u redu i da će pozvati sutra. To je bilo u 23:20. Ne znam gde je išla. Nakon toga, više mi se nije javljala - izjavila je juče za 360.ru njena majka Julija.

Majka nestale žene iz Sankt Peterburga otkrila je i da je njena ćerka iznajmila stan u Beogradu na nedelju dana. Njene prijateljice, prema nezvaničnim informacijama, tražile su je u stanu, ali je bilo jasno da se posle te noći nije vratila.

- Nikada nije vratila da pokupi svoje stvari - dodala je ona.

Osumnjičeni državljanin Turske Foto: MUP/VJT

Prijateljica nestale Ljudnmile, njen nestanak prijavila je policiji, a na društvenim mrežama podelila je i apel za pomoć.

Ona je izjavila da joj je Ljudmila kobne večeri oko 23 sata rekla da ide u noćni klub na Paliluli, ali da se posle toga više nije javljala.

Telo nestale devojke, podsetimo, pronađeno je sinoć u kanalu u Padinskoj skeli. Prema nezvaničnim informacijama, ono je bilo spakovano u kofer. Brzom reakcijom policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir nezvanično saznaje, uhapšen je osumnjičeni za Ljudmilino ubistvo. Navodno, reč je o državljaninu Turske.

kanal Vizelj u Padinskoj Skeli Foto: Kurir

- Istraga, prikupljanje dokaza kao i utvrđivanja vremena i mesta ubistva i dalje je u toku - potvrdio je izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, LJudmila je u Rusija radila kao promoterka, šankerica i tatu model. Na telu je imala nekoliko tetovaža, a sa prijateljicama koje je navodno došla da poseti u Beogradu je studirala.