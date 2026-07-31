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Turski državljanin K. E. (25) koji se sumnjiči za ubistvo Ruskinje Ljudmile Turkove Konstantinove (28), uhapšen je u dramatičnoj akciji koja se juče odigrala na Aerodromu "Nikola Tesla", u trenutku kada je pokušao da pobegne iz Srbije! Kako Kurir saznaje, u poslednjem trenutku, Viši javni tužilac u Beogradu koji rukovodi istragom izdao je nalog graničnoj policiji da privede turskog državljanina. 

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Dramatično hapšenje Foto: MUP/VJT

Prema rečima našeg izvora, pripadnici granične policije uleteli su u tranzitni prostor i stavile lisice na ruke uhapšenom koji se spremao da se ukrca na avion. 

- Sekunde su bile u pitanju, bukvalno je za manje od minute moglo da se dogodi da napusti Srbiju - otkriva izvor Kurira. 

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Hapšenje Turčina Foto: MUP/VJT

Posle privođenja K. E. koji se sumnjiči da je  26. jula ove godine u jutarnjim satima u iznajmljenom stanu u Borči, ubio Ljudmilu, njeno telo spakovano u kofer pronađeno je u kanalu Vizelj. 

Sumnja se da je osumnjičeni posle zločina u stanu, telo spakovao u kofer i sam ga spakovao.

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Kofer u kom je pronađeno telo Foto: MUP/VJT

- Plastični kofer bio je umotan, očigledno je učinio sve da prikrije tragove pre nego što je nameravao da napusti Srbiju - dodaje naš sagovornik.

Podsetimo, za Ljudmilom Turkovov Konstantinov se tragalo od 25. jula, kada se poslednji put čula sa prijateljicama i majkom. Njena majka ispričala je za ruske medije da je u Srbiju došla u posetu prijateljicama, i da joj je rekla da te večeri izlazi u noćni klub. 

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