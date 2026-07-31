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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su turskog državljanina K. E. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo nad dvadesetosmogodišnjom ruskom državljankom, saopšteno je iz MUP.

Ubrzo nakon hapšenja, oglasio se i potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- Posle hapšenja turskog državljanina na aerodromu “Nikola Tesla”, pozvana je Policijska brigada i policijski službeni pas je pronašao kofer sa telom ruske državljanke u kanalu Vizelj. Želim da uputim sve pohvale Policijskoj brigadi i ljudima koji obučavaju i vode službene pse.

Kako je istakao, to je potvrda stručnog rada, posvećenosti i kontinuiranog razvoja kapaciteta jedinice.

- Zato želim, uz pohvalu, i da javnost to zna i vidi. Na slici se nalazi taj službeni pas Aki i njegov vodič Vladan Kovačević. Da nije bilo ovog službenog psa, potraga za telom bi trajala satima, a možda i danima.