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Apelacioni sud u Beogradu osudio je bivšeg fudbalera Crvene zvezde Zorana Njeguša na kaznu zatvora od dve godine, zbog pranja novca koji je primio od sada pokojnog Vitomira Bajića, koji je preminuo u zatvoru u Italiji, gde je protiv njega vođen krivični postupak.

Pored njega Bajićeva udovica Draginja Bajić je osuđena na kaznu zatvora od četiri godine i tri meseca i novčanu kaznu od 500.000 dinara, dok je Željko Papić osuđen na kaznu zatvora od dve godine i novčanu kaznu od 500.000 dinara, a Nebojša Đokić na kaznu zatvora od tri godine i devet meseci i novčanu kaznu od 500.000 dinara, objavljeno je na sjatu tog suda.

Istom presudom je određeno da se od Papića oduzima stan površine 151,84 m2 na Novom Beogradu, od Đokića vlasništvo na udelu od 100% kapitala u PD "Parket Planet" doo, i od Njeguša 650.000 evra.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba trećem stepenu Apelacionog suda u Beorgadu, jer je prvostepena presuda bila oslobađajuća, a drugostepena osuđujuća.

Ovo je druga drugostepena presuda, pošto je prvu Apelacioni sud odlučujući u trećem stepenu ukinuo i naložio drugostepenom sudu da ponovo odlučuje.

Bajić je optužena da je od 1. januara 2007. do 1. marta 2010. godine koristila i izvršila konverziju imovine i gotovog novca u iznosu koji prelazi 1,5 miliona dinara, u pravo svojine na nepokretnosti, kao i prenos imovine znajući da taj novac potiče od krivičnog dela koja je počinio njen suprug, a u nameri da prikrije poreklo novca.

Papić je optužen da je 1. marta 2010. godine izvršio prenos stana na Novom Beogradu, sa znanjem da potiče od krivinog dela, a sve kako bi se Bajić prikrila kao stvarni vlasnik stana.

Đokić je optužen da je od 27. februara 2009. do 11. februara 2010. godine u Beogradu, Staroj Pazovi i Kotoru u Crnog Gori, izvršio na svoje ime prenos PD "Parket Planet" sa sada pokojnog Vitomira Bajića, a sa znanjem da ta imovina potiče od izvršenja krivičnih dela.

Zoran Njeguš Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Njeguš je optužen da je od septembra 2009. godine do marta 2010. godine na Zlatiboru izvršio konverziju imovine, tako što je od pokojnog Bajića primio 650.000 evra, za koji novac je znao da potiče od izvršenja krivičnih dela, za koji novac je Bajić otkupio lokale, dok je Njeguš ostao formalni vlasnik.

Protiv Bajića je, kako podseća Apelacioni sud, u Italiji vođen krivični postupak zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo iz oblasti organizovanog kriminala.

Veruje se da je od bio deo grupe Darka Šarića, koja je krijumčarila kokain iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu.

Bajić je uhapšen 2010. godine po poternici Italije zbog sumnje da je bio član organizovane kriminalne grupe koja je švercovala kokain, ali nije dočekao početak suđenja jer je preminuo u pritvoru.