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Kamere na zgradi u kojoj je, kako se sumnja, ubijena Ljudmila Turkova Konstantinova (28), kako se vidi na snimcima do kojih je Kurir ekskluzivno došao, zabeležile su trenutak kada je državljanka Rusije poslednji put živa ušla u stan iz kog nikada nije izašla.

Na snimcima sa kamera vidi se i trenutak kada narednog dana, kako se sumnja, njeno telo spakovano u kofer iz zgrade iznosi uhapšeni turski državljanin K. E. (25).

00:12 Poslednji snimak žive Ljudmile Turkove Konstantinove Izvor: Kurir

Na prvom snimku vidi se kako državljanka Rusije i K. E. 26. jula u 5.30 sati ujutru nasmejani i držeći se za ruke ulaze u ulaz zgrade. Kamere su potom, narednog dana, 27. jula u 6.56 sati, snimile kako K. E. izlazi iz zgrade i vuče za sobom kofer.

- Prijateljica koja je prijavila nestanak navela je da se sa Ljudmilom poslednji put čula 25. jula oko 23 sata. Njena majka navela je da se sa ćerkom dopisivala oko 23.30 sati te večeri i da joj je rekla da izlazi sa prijateljicama, kao i da će joj se javiti sutra. Međutim, Ljudmila se od te večeri nikome više nije javljala - podseća sagovornik Kurira.

00:38 Osumnjiceni za ubistvo Ruskinje iznosi kofer iz stana Izvor: Kurir

Stan u zgradi ispred koje su je kamere snimile, kako se sumnja, je mesto zločina, odnosno mesto na kom je državljanin Turske, prema sumnjama istražitelja, ubio, a potom njeno telo spakovao u kofer i odvukao ga do kanala Vizelj u Padinskoj Skeli.

Podsetimo, kako je Kurir objavio, državljanin Turske koji se sumnjiči za zločin, juče je nameravao da napusti Srbiju. Po nalogu Višeg javnog tužioca u Beogradu pripadnici granične policije u poslednjem trenutku, pre ukrcavanja u avion, stavili su mu lisice na ruke u dramatičnoj akciji koja se odigrala na Aerodromu "Nikola Tesla".

1/5 Vidi galeriju Eksluzivne fotografije ubice i ubijene Foto: Kurir, MUP/VJT

Na fotografijama do kojih je Kurir došao, vidi se da je K. E. obučen u belo, sa rancem na leđima i mobilnim telefonom u rukama prošao pasošku kontrolu. Najverovatnije, misleći da je počinio savršen zločin i da je uspeo da se spase, ušao je u tranzitni prostor. Međutim, nekoliko sekundi pre ulaska u avion, pripadnici granične policije stavili su mu lisice na ruke i sproveli ga u pritvor.