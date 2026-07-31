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Za njega kažu da je čovek sa 1000 lica, prošvercovao je više od sedam tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Pre tačno godinu dana pronađen je mrtav u svojoj ćeliji veličine diskoteke u peruanskom zatvoru, a uzrok njegove smrti nije utvrđen.

Ko je bio Zoran Jakšić i zbog čega se našao na Interpolovoj poternici, za emisiju "Crna hronika" koju vodi Slađana Nedeljković, govorio je Marko Nicović, predstavnik Svetske asocijacije šefova policija.

- On je već oko 30 godina u tom poslu i imao je razvijene veze, posebno u Meksiku, Kolumbiji, Peruu i Venecueli. Bio je koristan mafiji jer je posedovao logistiku i kontakte. Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, veliki broj naših ljudi otišao je u Južnu Ameriku i tamo radio kao obezbeđenje, logistika, transporteri ili čuvari. Među njima je bilo i bivših pripadnika specijalnih jedinica i ljudi sa ratnim iskustvom - rekao je Nicović.

Marko Nicović Foto: Kurir Televizija

Prepoznatljiv izgled i brojni identiteti

Kako kaže, on je koristio upravo takve ljude, ali uz savet i podršku italijanske mafije. U suštini, i Zoran Jakšić i druge grupe radile su za italijansku kriminalnu organizaciju koja je imala direktne veze sa meksičkim kartelima.

- Jakšić je služio 25-godišnju kaznu u ozloglašenom zatvoru koji se nalazi u pomorskoj bazi nedaleko od Lime, prestonice Perua. Taj zatvor važi za jedan od najbezbednijih u zemlji. Bio je izuzetno visok čovek, čak i za košarkaške standarde, i upravo ga je ta fizička karakteristika činila prepoznatljivim. Kada se bavite trgovinom droge, veoma je važno da ne privlačite pažnju i da vas ljudi ne mogu lako identifikovati. Međutim, njegova visina ga je često odavala. S obzirom na to da je imao novac, postoje navodi u okviru međunarodnih policijskih istraga da je posedovao veliki broj različitih pasoša i putnih isprava iz različitih zemalja, koje je koristio za promenu identiteta - izjavio je.

Nicović je ocenio da je Jakšić i tokom boravka u zatvoru zadržao uticaj i da je njegova grupa izgradila značajne veze u međunarodnom kriminalnom miljeu.

- Veliki deo života proveo je u zatvoru, ali je i odatle uspevao da rukovodi poslovima, jer je imao finansijska sredstva kojima je mogao da organizuje ljude i transport. Zbog toga se smatra jednim od značajnijih pripadnika narkokartela. Njegova kriminalna grupa je za relativno kratko vreme postala važan akter u trgovini kokainom između Južne Amerike i Evrope. Uspeli su da uspostave kontrolu nad velikim delom pomorskih ruta i razviju odnose sa italijanskim i drugim evropskim kriminalnim organizacijama - kaže on.

Zoran Jakšić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

- Italijanska mafija je poslovanje podigla na viši nivo, dok je naše ljude sa Balkana koristila za logističke poslove - pronalaženje transporta, čuvanje pošiljki, prevoz i distribuciju droge. U poslednjih nekoliko godina nijedan njihov čovek nije uhapšen, jer su za najrizičnije poslove koristili ljude sa Balkana. Zoran Jakšić je bio jedan od organizovanijih ljudi u toj strukturi. Pratio je savet da ne koristi mobilni telefon, ali su njegovi saradnici pravili greške. Koristili su telefone koje su policija i američka DEA pratili, a upravo preko komunikacije njegovih saradnika istražitelji su došli do informacija koje su dovele do njegovog hapšenja u Peruu - za emisiju "Crna hronika", objasnio je Nicović.

03:27 "NIJE KORISTIO TELEFON, ALI SU GA OTKRILE GREŠKE SARADNIKA" Nicović otkrio kako je uhapšen Zoran Jakšić: "Jedna stvar ga je posebno odavala" Izvor: Kurir televizija

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