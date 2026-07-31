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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, tokom prvog dana sprovođenja VIII centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja će trajati do 2. avgusta 2026. godine, otkrili su oko 5.880 prekršaja.

Od ukupnog broja prekršaja, najveći broj vozača 3.544 sankcionisan je zbog prekoračenja dozvoljene brzine, 519 vozača, odnosno putnika je sankcionisano zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, dok je 176 vozača sankcionisano zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je 32 lica zadržano u službenim prostorijama, jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Takođe, napominjemo da će u periodu od 3. do 9. avgusta 2026. godine, u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biti sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

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