Slušaj vest

Na teretnom mostu između Sremske i Mačvanske Mitrovice večeras je došlo do požara na putničkom automobilu, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici otežan.

Kako Kurir saznaje, u ovom incidentu, na sreću, nije bilo povređenih.

IMG_4259.jpeg
Foto: D.Š.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije, koji trenutno naizmenično propuštaju vozila kako bi se saobraćaj odvijao bezbedno dok traje intervencija i uklanjanje vozila.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija biće poznato nakon uviđaja nadležnih službi.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje ukoliko koriste ovu deonicu puta, jer su moguće kraće kolone i usporen saobraćaj.

Ne propustiteHronikaPOŽAR KOD VRBASA! Vatrogasci ugasili plamen u kući, pa pronašli telo!
vatrogasci vatra požar gašenje požara
HronikaUŽAS U JAKOVU: Posle žestoke svađe sa ženom zapalio potkrovlje kuće u naletu besa jer mu je izgovorila ove reči?!
ulica Braće Grgić požar porodična kuća zapalio potkrovlje Radojko Nikolić.jpg
HronikaBIVŠI ZET JOJ ZAPALIO KUĆU, JEDVA SE SPASILA: Uhapšen muškarac u Ripnju!
TC Enjub požar blok 45 (5).jpeg
HronikaPLANUO ROŠTILJ PA SUKNULO KA ODŽAKU: Izbio požar u prokupačkom restoranu, većina gostiju ostala da sedi?! (VIDEO)
dolap vatrogasci.jpg