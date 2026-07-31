Na teretnom mostu kod Sremske Mitrovice zapalio se automobil, ali srećom nije bilo povređenih. Policija reguliše saobraćaj.
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ZAPALIO SE AUTOMOBIL NA TERETNOM MOSTU KOD SREMSKE MITROVICE! Gust dim, policija reguliše saobraćaj: Na sreću, nema povređenih
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Na teretnom mostu između Sremske i Mačvanske Mitrovice večeras je došlo do požara na putničkom automobilu, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici otežan.
Kako Kurir saznaje, u ovom incidentu, na sreću, nije bilo povređenih.
Foto: D.Š.
Na lice mesta izašli su pripadnici policije, koji trenutno naizmenično propuštaju vozila kako bi se saobraćaj odvijao bezbedno dok traje intervencija i uklanjanje vozila.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija biće poznato nakon uviđaja nadležnih službi.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje ukoliko koriste ovu deonicu puta, jer su moguće kraće kolone i usporen saobraćaj.
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