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Na teretnom mostu između Sremske i Mačvanske Mitrovice večeras je došlo do požara na putničkom automobilu, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici otežan.

Kako Kurir saznaje, u ovom incidentu, na sreću, nije bilo povređenih.

Foto: D.Š.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije, koji trenutno naizmenično propuštaju vozila kako bi se saobraćaj odvijao bezbedno dok traje intervencija i uklanjanje vozila.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija biće poznato nakon uviđaja nadležnih službi.