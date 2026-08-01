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Prema prvim informacijama iz istrage, kobnom događaju prethodila je žestoka svađa između doktora Aleksandra i njegove supruge K.L.T. (49). U trenutku drame u kući se nalazio i maloletni sin K.L.T. iz prvog braka.

Kako se sumnja, nakon verbalnog sukoba između supružnika, maloletnik je u jednom trenutku uzeo nož i naneo povrede očuhu, najverovatnije u pokušaju da zaštiti majku.

Dr Aleksandar je sa teškim povredama odmah prevezen u najbliži Dom zdravlja, a potom zbog ozbiljnosti stanja hitno transportovan u bolnicu. Lekari su pokušali da mu spasu život, ali je poznati hirurg, uprkos naporima medicinskog tima, preminuo od zadobijenih povreda.

Policija u Pančevu je ubrzo reagovala i locirala sve učesnike ovog događaja, koji su potom privedeni u policijsku stanicu.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje vodi istragu, dok će uviđaj i dalji postupak utvrditi sve okolnosti tragedije, kao i motiv koji je doveo do smrtonosnog ishoda.