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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Uke R. (28) zbog postojanja opravdane sumnje da je 4. februara 2026. godine bacio bombu na restoran "Babaroga", a 5. februara 2026. godine i na restoran "Jerry", u čemu mu je davanjem uputstava i stavljanjem na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog dela pomogao Enis S. (21).

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Uki R. i Enisu S. se na teret stavljaju po dva krivična dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, Uki R. i dva krivična dela Izazivanje opšte opasnosti, a Enisu S. dva krivična dela Izazivanje opšte opasnosti u pomaganju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da obojici okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni 4. februara 2026. godine oko 01:30 časova na teritoriji GO Palilula, zajednički izvršili krivična dela, tako što su neovlašćeno nosili minsko-eksplozivno sredstvo, bombu modela "M-50" (M52) čije držanje nije dozvoljeno građanima, a takođe da je Uka R. eksplozijom izazvao opasnost za imovinu većeg obima, u čemu mu je davanjem uputstava i stavljanjem na raspolaganje sredstva izvršenja krivičnog dela pomogao Enis S.

Enis S. je, kako se sumnja, putem društvene mreže "Signal" od NN lica nabavio bombu model "M50 (M52)" i preko iste mreže od NN lica dobio upustva kako se bombom rukuje, kao i adresu restorana "Babaroga", koja uputstva je Enis S. preneo Uki R.

Navedenog dana okrivljeni su zajedno došli do restorana "Babaroga" noseći pomenutu bombu, gde je Uka R. na ulazu u dvorište restorana aktivirao bombu i bacio je u pravcu ulazih vrata u restoran, kojom prilikom je naneta šteta fasadi i staklima na prozorima objekta u kojem se u prizemlju nalazi restoran, dok se na spratu nalazi više stanova, nakon čega su zajedno napustili lice mesta.

Takođe, postoji opravdana sumnja da su okrivljeni 5. februara 2026. godine oko 2:18 časova u ulici Trešnjinog cveta zajednički izvršili krivično delo, tako što su neovlašćeno nosili minsko-eksplozivno sredstvo bombu modela "M-75" čije držanje nije dozvoljeno građanima, kao i da je Uka R. eksplozijom izazvao opasnost za imovinu većeg obima, u čemu mu je davanjem uputstava i stavljanjem na raspolaganje sredstva za izvršenje krivičnog dela pomogao Enis S.

Oni su, kako se sumnja, zajedno došli do restorana "Jerry", pa je Uka R. aktivirao i bacio bombu modela "M-75", koju je prethodno dobio od Enisa S. koji je događaj snimao telefonom.

Usled eksplozije oštećena je fasada zgrade, polomljena su stakla na ogradi, terasi, vratima i unutrašnjosti lokala.