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Kako je saopšteno, pritvor je određen jer mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od deset godina, a način izvršenja i posledice krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Aleksandar Ilić Foto: Društvene Mreže

Maloletnik se sumnjiči za krivično delo ubistvo. S obzirom na to da je u vreme izvršenja dela imao navršenih 14 godina, prema važećim propisima Republike Srbije on je krivično odgovoran kao mlađi maloletnik i protiv njega se vodi postupak pred nadležnim organima za maloletnike.

Prema navodima tužilaštva, zahtevom za pokretanje pripremnog postupka maloletniku se stavlja na teret da je 31. jula oko 20.30 časova, u porodičnoj kući u Banatskom Karlovcu, upotrebom noža lišio života svog očuha iz Vršca.

U zahtevu je predloženo da sud tokom pripremnog postupka ispita svedoke događaja, kao i da odredi neophodna veštačenja radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

- Majka dečaka je odavde. Sve se desilo u kući njenih roditelja. Koliko znam, i ona je doktorka. Žive u Vršcu, ali povremeno dolaze u Banatske Karlovce - ispričao je poznanik porodice.

Prema njegovim rečima, ubijeni hirurg imao je ćerku iz prvog braka, dok sa sadašnjom suprugom nije imao zajedničku decu.

- Poznavao sam majku dečaka i Aleksandra iz viđenja, a pre mesec dana bio sam kod njih na jednoj proslavi. Tada sam prvi put upoznao hirurga. Dečak je bio veoma ćutljiv. Trebalo je da upiše srednju školu, pitao sam ga šta planira, ali nije mnogo odgovarao. Sećam se da sam tada rekao devojci da mi deluje nekako čudno, a ona mi je odgovorila da je samo povučen. Posle samo mesec dana unesrećio je dve porodice, svoju i hirurgovu - rekao je sagovornik.

Nakon napada, dr Aleksandar Ilić je sa teškim povredama najpre prevezen u dom zdravlja, a potom hitno transportovan u bolnicu. Uprkos naporima lekara da mu spasu život, podlegao je zadobijenim povredama.