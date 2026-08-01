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Ubistvo Ljudmile Turkove Konstantinove (28), državljanke Rusije, čiji je nestanak bio prijavljen u Beogradu, šokiralo je javnost, a istražitelji utvrđuju šta se dešavalo tokom kobna 24 časa, od 26. jula u 5.30 sati, kada je Ruskinja poslednji put viđena živa, do 27. jula u 6.56 sati, kada je viđen osumnjičeni za njeno ubistvo kako iz stana u Borči, u koji su zajedno ušli, izlazi sam i to vukući veliki i težak kofer!

Ubijena Ljudmila Turkova Konstantinova Foto: Printscreen

Podsetimo, telo Ruskinje pronađeno je u plastičnom koferu u kanalu Vizelj u Padinskoj Skeli u Beogradu, a zbog sumnje da je devojku ubio i telo spakovao u kofer, pa ga bacio u kanal, uhapšen je K. E. (25), državljanin Turske.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su turskog državljanina K. E. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo nad dvadesetosmogodišnjom ruskom državljankom - saopšteno je juče iz MUP.

U saopštenju se dodaje, da se uhapšeni sumnjiči da je 26. jula ove godine u jutarnjim satima u iznajmljenom stanu u Borči, usmrtio dvadesetosmogodišnjakinju, a potom njeno telo spakovao u kofer i preneo ga do vodenog kanala Vizelj, gde ga je sakrio.

1/4 Vidi galeriju Osumnjičeni Turčin K. E. Foto: MUP/VJT, Kurir

- Policija je uhapsila K.E. na Aerodromu "Nikola Tesla“ prilikom pokušaja izlaska iz Srbije - dodaje se u saopštenju.

Inače, Ljudmila Turkova Konstantinova u Srbiju je došla samo dan pre nestanka, a ispostaviće se i smrti. Njena majka je za ruski portal 360.ru ispričala da je u Beograd došla da poseti svoje prijateljice koje već neko vreme žive u Beogrdu i planirala je da ostane oko nedelju dana.

- Poslednji put mi se javila 25. jula u 23.20 sati i napisala da se druži sa drugaricama i da je dobro, kao i da će mi se javiti sutradan. Nakon toga više mi se nije javila - ispričala je Ljudmilina mama Julija za ruske medije.

I Ljudmilina prijateljica Darija iz Beograda koja je alarmirala javnost, podelivši apel za pomoć u potrazi za nestalom Ruskinjom, rekla je da joj se Ljudmila poslednji put javila 25. jula u 23.15 i da joj je rekla da ide u jedan klub na Paliluli. Drugarica je navela da je posle toga Ljudmila postala nedostupna i na telefinu i na društvenim mrežama.

Nažalost, potraga za lepom Ruskinjom iz Sankt Peterburga okončana je tragično. Njeno telo, spakovano u kofer pronađeno je u kanalu s vodom u Padinskoj Skeli. Telo je pronađeno nakon što je uhapšeni osumnjičeni državljanin turske K. E. i to dok je pokušavao da se na beogradskom aerodromu ukrca na avion.

- Dosadašnja istraga je pokazala da su Ljudmila i osumnjičeni Turčin zajedno došli u stan u Borči i to nekoliko sati nakon njenog poslednjeg javljanja majci i drugaricama. Nadzorne kamere sa zgrade snimile su kako osumnjičeni i ona ulaze u stan, 26. jula u 5.30 sati, držeći se za ruke. Delovali su raspoloženo i srećno, a devojka se smejala - kaže nam izvor i dodaje da se sumnja da e Ljudmila Turkova Konstantinova ubijena u tom stanu.

00:12 Poslednji snimak žive Ljudmile Turkove Konstantinove Izvor: Kurir

- Šta se događalo u stanu, za sada zna samo osumnjičeni. Sumnja se da je nešto pošlo po zlu i da je Ljudmila ubijena i to nedugo po dolasku u stan. Sigurnosne kamere sa iste zgrade su potom, 27. jula rano ujutru, u 6.56 sati, zabeležile osumnjičenog Turčina kako sam iznosi kofer. Kofer je bio umotan u nekakvo ćebe, a on ga je vukao, što jasno ukazje da mu je bio pretežak da bi ga nosio u ruci - objašnjava nam saogovornik.

00:38 Osumnjiceni za ubistvo Ruskinje iznosi kofer iz stana Izvor: Kurir

On dodaje da istraga treba da utvrdi šta se događalo u stanu u Borči od momenta ulaska nasmejanog para do momenta izlaska osumnjičenog s koferom!

Inače, kofer sa telom ubijene Ruskinje u kanalu Vizelj u Padinskoj Skelipronašo je policijski pas Aki sa vodičem Vladanom Kovačevićem.

Kofer u kom je pronađeno Ljudmilino telo Foto: MUP/VJT