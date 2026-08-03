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Slučaj Ruskinje Ljudmile Turkove Konstantinovne (28), čije je telo, prema prvim rezultatima istrage, pronađeno u koferu u kanalu u Padinskoj skeli, podsetio je na jedan od najzagonetnijih slučajeva poslednjih godina - nestanak srpske snajke Ane Marije Henao Knežević u Španiji.

Iako su okolnosti dva zločina različite, jeziva sličnost posebno se izdvaja. U oba slučaja istražitelji sumnjaju da su tela žrtava nakon ubistva stavljena u kofere kako bi se prikrio zločin i otežalo otkrivanje dokaza.

Smrt u Beogradu

Ljudmila je, podsetimo, u Beograd doputovala kao turista, kako bi posetila prijateljice. Već naredne večeri, 25. jula, poslednji put se javila majci.

Foto: Drustvene Mreže

- Poslala mi je poruku da je izašla sa devojkama, da je sve u redu i da će pozvati sutra. To je bilo u 23.20. Ne znam gde je išla. Nakon toga, više mi se nije javljala - ispričala je njena majka Julija.

Prema njenim rečima, Ljudmila je iznajmila stan u Beogradu na nedelju dana, ali se nakon izlaska nikada nije vratila po svoje stvari. Nestanak je policiji prijavila njena prijateljica, koja je navela da joj je Ljudmila rekla kako ide u noćni klub na Paliluli, posle čega joj se svaki trag izgubio.

Kamere snimile Turčina

Kamere na zgradi u kojoj je, kako se sumnja, ubijena Ruskinja, kako se vidi na snimcima do kojih je Kurir ekskluzivno došao, zabeležile su trenutak kada je ona poslednji put živa ušla u stan iz kog nikada nije izašla.

00:12 Poslednji snimak žive Ljudmile Turkove Konstantinove Izvor: Kurir

Na snimcima sa kamera vidi se i trenutak kada narednog dana, kako se sumnja, njeno telo spakovano u kofer iz zgrade iznosi uhapšeni turski državljanin K. E. (25).

Na prvom snimku vidi se kako državljanka Rusije i K. E. 26. jula u 5.30 sati ujutru nasmejani i držeći se za ruke ulaze u ulaz zgrade. Kamere su potom, narednog dana, 27. jula u 6.56 sati, snimile kako K. E. izlazi iz zgrade i vuče za sobom kofer.

Smrt u Španiji

Jeziv način na koji je telo sakriveno podsetio je na slučaj Ane Marije Henao Knežević, žene kolumbijskog porekla, a koja je nestala u Madridu 2. februara 2024. godine.

Istraga je pokazala da je nekoliko sati pre njenog nestanka u zgradu u kojoj je boravila ušao njen suprug David Knežević, državljanin Srbije. Nadzorne kamere zabeležile su muškarca sa motociklističkom kacigom i reflektujućim prslukom, koji je prethodno sprejem onesposobio kameru na ulazu.

Foto: Društvene Mreže, Printscreen Mondo.rs

Nedugo potom isti muškarac je snimljen kako izlazi iz zgrade gurajući predmet za koji istražitelji veruju da je kofer na točkiće. Prema sumnjama istražitelja, upravo u njemu je bilo telo Ane Knežević, koja od tog dana više nikada nije viđena.

Istražitelji veruju da bi motiv jezivog zločina mogla da bude imovina vredna 15 miliona evra za koju, navodno, nisu mogli da se dogovore kako da je podele jer David nije pristajao da svako dobije po 7,5 miliona evra!

Iako telo nikada nije pronađeno, protiv Davida Kneževića vođen je postupak zbog sumnje da je ubio suprugu. On je u aprilu 2025. godine izvršio samoubistvo u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Državama, čime je krivični postupak protiv njega okončan, ali potraga za Aninim posmrtnim ostacima nije prestala.

- Telo Ana Marije Knežević, Kolumbijke koja je bila udata za Davida Kneževića, nije nađeno. Međutim, sve ukazuje da je ona ubijena i da je to učinio muž od kog se razvodila. Prema prikupljenim dokazima, veruju da je Knežević svoju suprugu koja je visoka 147 centimerata i teška 45 kilograma i iz zgrade u kojoj je poslednji put viđenja, izneo u koferu - otkrio je šokantna saznanja iz istrage portal Libertad Digital.

1/7 Vidi galeriju Ulaz u zgradu u kojoj je stanovala Ana Knežević u Madridu Foto: Printscreen/X@BrianEntin

Kamere snimile i Srbina

Ključni dokazi protiv njega susnimci sigurnosnih kamera iz zgrade i prodavnice, "pežo" koji je iznajmio u jednoj rentakar agenciji u Beogradu, kao i tetovaža na ruci.

- Na dan kada je žena misteriozno nestala, muškarac s kacigom na glavi je, nešto posle 21 sat, ušao u zgradu i pokušao da onemogući snimanje kamera tako što ih je poprskao sprejom. Međutim, nije poprskao celu kameru i na snimku se savršeno vidi ručni zglob osobe koja prska sprej, a ključna je tetovaža koja ne ostavlja mesta sumnji. Iste kamere snimile su ga i kako je nešo više od sat kasnije izašao iz zgrade noseći veliki kofer - navode oni i podsećaju da je Kneževića preko advokata tvrdio da je u vreme nestanka supruge bio u Beogradu.

FBI nudi nagradu

Američki FBI i danas nudi nagradu od 25.000 dolara za informacije koje bi mogle da dovedu do pronalaska tela Ane Marije Henao Knežević, dok istražitelji veruju da bi odgovor mogao da se krije na ruti kojom se osumnjičeni kretao od Srbije do Španije.

- FBI nudi nagradu od 25.000 američkih dolara za informacije koje vode do lokacije na kojima se nalaze posmrtni ostaci Ane Marije Henao Knežević - navodi se na zvaničnom sajtu FBI.