Slušaj vest

"Najteži korak je prvi. Zato ga većina nikada ne napravi." Ovom porukom počinje novi promotivni spot Ministarstva unutrašnjih poslova kojim se građani pozivaju da se prijave na Selekcionu obuku za Specijalnu antiterorističku jedinicu (SAJ), a rok za podnošenje prijava produžen je do 11. avgusta 2026. godine.

U spotu se ističe da kada komandant Specijalne antiterorističke jedinice, pukovnik policije Igor Žmirić, skoči padobranom, to nije demonstracija hrabrosti, već poruka da u SAJ-u primer uvek dolazi od onoga u koga svi gledaju - prvog čoveka jedinice.

Kako se navodi, upravo takav pristup predstavlja jednu od osnovnih vrednosti Specijalne antiterorističke jedinice, u kojoj se od svakog pripadnika očekuju disciplina, odgovornost, posvećenost i spremnost da pomera sopstvene granice.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da iskoriste produženi rok i prijave se za Selekcionu obuku, naglašavajući da je prvi korak ujedno i najvažniji.