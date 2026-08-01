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Više javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu na nadležnost Izveštaj PS Palilula, povodom događaja od 22. jula 2026. godine, kada je građanin A.M. zadržao dva maloletna lica koja su zlostavljala konja upregnutog u zapregu, tako što su ga tukli drvenim štapom i terali da se popne uz breg, uz ostalu prikupljenu dokumentaciju i snimak celokupnog događaja sa jedne instagram stranice.

- Imajući u vidu da su navedena maloletna lica u vreme navedenog događaja bila mlađa od 14 godina, te da stoga protiv njih nije moguće voditi krivični postupak, VJT u Beogradu je mišljenja da se u radnjama njihove majke i oca stiču bitni elementi krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, odnosno da su oni grubim zanemarivanjem svoje roditeljske dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapustili decu, što je rezultiralo njihovim surovim i bezosećajnim postupanjem prema životinji. Takođe, i zbog prinuđivanja na rad koji ne odgovara uzrastu dece i štetan je za nihov razvoj, a to je prikupljanje sekundarnih sirovina - kartona iz komunalnog otpada - piše u saopštenju.

Inače, snimak jezivog nasilja nad životinjom objavljen je na društvenim mrežama pre nekoliko dana, a kako se moglo videti, dva lica tuku konja letvama, ispod čega se navodi da ovakvo nasilje nad životinjama ne sme ostati nekažnjeno!