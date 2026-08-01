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Policija je u Nišu uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je planirala spektakularno bekstvo osuđenika iz Kazneno-popravnog zavoda.

Prema saznanjima, osumnjičeni je nameravao da pomoću drona ubaci pištolj sa municijom u krug zatvora. Plan je bio da oružje preuzme osuđenik iz Novog Pazara, koji izdržava zatvorsku kaznu u KPZ-u Niš.

Kako se sumnja, nakon što dođe do pištolja, osuđenik je trebalo da njime savlada i otme zatvorskog stražara, a potom, koristeći ga kao taoca, pobegne iz zatvora.

Prilikom hapšenja kod osumnjičenog su pronađeni dron, pištolj i osam metaka. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, kao i da li je u planiranje bekstva bilo uključeno još osoba.

(Telegraf.rs)

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