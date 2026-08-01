Policija je uhapsila osumnjičenog kod kog su pronađeni dron, pištolj i osam metaka, dok istraga utvrđuje sve okolnosti i da li je u planiranje navodnog bekstva bilo uključeno još osoba.
Hronika
FILMSKI PLAN ZA BEKSTVO IZ NIŠKOG ZATVORA! Dronom hteo da ubaci pištolj osuđeniku, spremao se da otme stražara i pobegne?
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Policija je u Nišu uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je planirala spektakularno bekstvo osuđenika iz Kazneno-popravnog zavoda.
Prema saznanjima, osumnjičeni je nameravao da pomoću drona ubaci pištolj sa municijom u krug zatvora. Plan je bio da oružje preuzme osuđenik iz Novog Pazara, koji izdržava zatvorsku kaznu u KPZ-u Niš.
Kako se sumnja, nakon što dođe do pištolja, osuđenik je trebalo da njime savlada i otme zatvorskog stražara, a potom, koristeći ga kao taoca, pobegne iz zatvora.
Prilikom hapšenja kod osumnjičenog su pronađeni dron, pištolj i osam metaka. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, kao i da li je u planiranje bekstva bilo uključeno još osoba.
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