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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. R. (49) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je sinoć, nakon prikupljenih operativnih podataka, u Nišu zaustavila taksi vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni i kod njega pronašla pištolj sa osam metaka u okviru, kao i dron sa daljinskim upravljačem.

Zaplenjeni dron Foto: PU Niš

Kako se sumnja, D. R. je nameravao da, putem drona, unese pištolj u Kazneno-popravni zavod Niš, u čemu ga je policija, efikasnim operativnim radom, sprečila.