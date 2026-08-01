TAKSIJEM KRENUO DA U ZATVOR DOSTAVI PIŠTOLJ I DRON! Pogledajte šta je policija pronašla, pištolj zapakovan u kutiju, a dron u torbi za pijacu (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. R. (49) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Policija je sinoć, nakon prikupljenih operativnih podataka, u Nišu zaustavila taksi vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni i kod njega pronašla pištolj sa osam metaka u okviru, kao i dron sa daljinskim upravljačem.
Kako se sumnja, D. R. je nameravao da, putem drona, unese pištolj u Kazneno-popravni zavod Niš, u čemu ga je policija, efikasnim operativnim radom, sprečila.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.