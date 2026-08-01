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Na društvenim mrežama se pojavio uznemirujući snimak sa sigurnosne kamere koja je zabeležila trenutke pre stravične saobraćajne nesreće na pružnom prelazu između Odžaka i Lalića, u kojoj su poginuli dvadesetsedmogodišnja V. S., koja je bila u sedmom mesecu trudnoće, i njen trogodišnji sin. Nesreća se, podsetimo, dogodila 27. jula ujutru.

Na objavljenom video-zapisu jasno se vidi da je rampa na pružnom prelazu bila spuštena i da je signalizacija upozoravala na nailazak voza. Nekoliko sekundi kasnije na prelaz velikom brzinom nailazi sivi automobil kojim je upravljala V. S. dok je njen sin bio na zadnjem sedištu, vezan u dečjem auto-sedištu.

Snimak je vrlo uznemirujuć i kako se može videti, automobil se nije zaustavio niti je usporio ispred spuštene rampe na pružnom prelazu, već je prešao u suprotnu saobraćajnu traku kako bi je zaobišao. U trenutku kada je automobil izašao na šine, u njega je punom brzinom udario putnički voz.

Posle silovitog udarca, voz je nastavio da gura potpuno smrskani automobil skoro 200 metara, pre nego što se zaustavio, a vozilo je ostalo zaglavljeno ispod lokomotive.

Slike sa mesta nesreće Foto: Instagram/mmijatovic_official

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, V. S. je tog jutra sa trogodišnjim sinom krenula na lekarski pregled zbog trudnoće.

- Majka je tog jutra krenula sa sinom na lekarski pregled zbog trudnoće. Nažalost, do lekara nikada nisu stigli. U automobilu su bili samo njih dvoje i oboje su nastradali - rekao je ranije naš izvor.

Kako saznajemo, žena je bila u sedmom mesecu trudnoće, dok je kod kuće ostalo njeno dete staro godinu i po dana.

- Majka i sin bili su sami u automobilu. Nažalost, nije im bilo spasa, vozilo je bilo potpuno smrskano - dodao je sagovornik.

V.S. Foto: Privatna arhiva

Povodom ove tragedije oglasilo se i Osnovno javno tužilaštvo u Somboru, koje vodi istragu.

- Javni tužilac je izašao na lice mesta i izvršio uviđaj u saradnji sa pripadnicima PU Sombor. Tokom uviđaja preduzete su radnje na obezbeđivanju i prikupljanju dokaza relevantnih za utvrđivanje svih okolnosti predmetnog događaja, uključujući i izuzimanje video-zapisa, dok će od nadležnih subjekata biti pribavljena relevantna dokumentacija koja se odnosi na funkcionisanje i stanje uređaja na pružnom prelazu, kao i druga dokumentacija od značaja za postupak - naveli su iz tužilaštva za Kurir.