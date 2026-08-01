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Ubistvo Aleksandra Ilića (42), hirurga iz Vršca šokiralo je njegove kolege i prijatelje, koji za njega imaju samo reči hvale!

Kako kažu, dr Ilić je radio kao lekar u Opštoj bolnici u Vršcu i tokom svoje karijere je spasio mnoge živote.

- On je bio predivan mlad čovek i izuzetan lekar. Potiče iz ugledne porodice i nikada nije pravio probleme. Takođe, nije nam ni pričao da kod kuće ima neki problem, zato nas je vest o njegovom ubistvu zaprepastila i ostavila nas bez teksta - kažu kolege pokojnog hirurga i dodaju:

Ubijeni hirurg Aleksandar Ilić Foto: Društvene Mreže

- Pamtićemo ga kao pristojnog, vrednog i kolegijalnog čoveka. Mi ne znamo šta se dogodilo u njegova četiri zida, ništa nije ukazivalo da se ovako nešto moze dogoditi. Mi smo poptuno šokirani i zatečeni da je njega ubilo dete od 14 godina i to njegov pastorak sa kojim je u poslednje vreme i živeo.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je ranije danas da je zbog sumnje da je ubio muškarca u kući u Banatksim Karlovcima uhapšen maloletnik (14).

- Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas podnelo sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku iz Banatskog Karlovca, rođenog 2012. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Zahtevom se maloletniku stavlja na teret da je 31. jula oko 20.30 časova u Banatskom Karlovcu, u kući u kojoj živi, upotrebom noža lišio života lice muškog pola A.I., rođenog 1984. godine, iz Vršca - piše u saopštenju VJT u Pančevu u kom se dodaje:

- Viši sud u Pančevu je maloletniku nakon saslušanja, a po predlogu tužilaštva, odredio pritvor u trajanju do 30 dana zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. U zahtevu je predloženo i da sud u toku pripremnog postupka ispita svedoke događaja, kao i da odredi potrebna veštačenja.

Ubijeni Ilić Foto: Društvene Mreže