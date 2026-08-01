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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, koji kontrolu saobraćaja obavljaju vozilima bez spoljnih obeležja policije - presretačima, za manje od 24 časa sankcionisali su tri vozača zbog učinjenih prekršaja nasilničke vožnje i još 11 vozača zbog drugih težih saobraćajnih prekršaja, saopšteno je iz MUP.

- Na auto-putu kod Sremske Mitrovice, juče oko 13 časova, zaustavljen je dvadesetsedmogodišnji turski državljanin koji se vozilom BMW kretao brzinom od 239 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas. Istog dana, oko 16 časova, na auto-putu kod Šida, zaustavljen je četrdesetšestogodišnji državljanin Srbije koji se vozilom marke "mercedes" kretao brzinom od 244 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas - saopšteno je iz policije.

Takođe, kako se dodaje u saopštenju, noćas oko tri časa, u Zemunu je zaustavljen tridesetpetogodišnji državljanin Srbije koji je upravljao vozilom marke BMW brzinom od 207 kilometara na čas, na motoputu gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

- Daljom kontrolom utvrđeno je da je vozio u stanju visoke alkoholisanosti, sa 1,19 promila alkohola u organizmu - navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve vozače da poštuju ograničenja brzine i ostale saobraćajne propise, jer je nepropisna i neprilagođena brzina i dalje najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.