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Ljudmila Turkova Konstantinova (28) koja je, kako se sumnja, ubijena u Beogradu 26. jula u iznajmljenom stanu u Borči, živela je u Sant Peterburgu i radila je kao šankerka, promoterka i model za bodi art.

- Ljudmila je bila vesela mlada devojka. Izuzetno lepa i puna života. Volela je tetovaže i imala ih je nekoliko na svom telu - tetovažu dve zmije na levoj nozi na prednjem delu butine, veliku kaligrafsku tetovažu na prednjem delu desne potkolenice, tetovažu u japanskom stilu na ramenima, kao i još nekoliko manjih tetovaža - naveli su njeni prijatelji.

Ubijena Ljudmila Turkova Konstantinova Foto: Printscreen

Oni su za pojedine ruske medije, nakon saznanja da je ona ubijena u Beogradu, naveli da je ona 23. jula odletela za Srbiju kao turista, kako bi boravila kod svojih drugarica koje su prethodna dva meseca živele tamo.

Podsetimo, državljanka Ruskinje ubijena je, kako se sumnja, 26. jula rano ujutru, a njeno telo pronađeno je u koferu u kanalu Vizelj u Padinskoj Skeli. Zbog sumnje da ju je ubio, uhapšen je K. E. (25) državljanin Turske i to dok je pokušavao da se ukrca na avion i pobegne iz Srbije.

- Drugarice su prijavile Ljudmilin nestanak u Beogradu nakon što se ona nije vratila iz noćnog izlaska 25. jula. Poslednji kontakt ona je imala sa drugaricama 25. jula oko 23.15 sati kada im je u poruci napisala da ide u klub na Paliluli. Maltene u isto vreme iste večeri, Ljudmila se dopisivala i sa majkom koja je u Rusiji i napisala joj je da je sve u redu i da je u izlasku sa prijateljicama, te da će joj se javiti sutradan. Kako se sutradan nikome nije javila, niti je otišla u svoj smeštaj, porodica i prijatelji upalili su alarme i krenuli u potragu za njom - podseća naš izvor.

1/5 Vidi galeriju Eksluzivne fotografije ubice i ubijene Foto: Kurir, MUP/VJT

Ruski Ren TV prenosi da su rođaci Ljudmile Turkove Konstantinove, tokom potrage za njom, pronašli svedoka koji ju je navodno video u noći nestanka, odnosno u noći između 25. i 26. jula.

- On je ispričao da je Ruskinja možda bila u napuštenom skladištu blizu kluba u koji je krenula. Ljudimilini prijatelji su otišli u tu napuštenu zgradu, u nadi da će je možda pronaći neki trag, ali nisu našli ništa - navodi Ren TV.

Nažalost, potraga za Ruskinjom u Beogradu okončana je pronalaskom njenog tela.

- Sumnja se da je ona kobne noći otišla u iznajmljeni stan u Borči sa osumnjičenim Turčinom.Sigurnosne kamere sa zgrade su snimile kako njih dvoje, držaći se za ruke, ulaze u zgradu. To je bilo 26. jula oko 5.30 sati. Međitim, kamera je sutradan zabeležila da iz zgrade izlazi samo Turčin i to jedva vukući ogroman kofer. Od devojke nije bilo ni traga - podseća izvor i dodaje da je osumnjičeni državljanin Turske uhapšen na beogradskom aerodromu, a da je kofer koji je izneo iz stana u Borči nađen u kanalu punom vode u Padinskoj Skeli. U koferu je bilo tele ubijene devojke.

00:37 Jezivi snimci Ljudmile pre nego što je ubijena u stanu u Borči Izvor: Kurir

- Telo je poslato na obdukciju i utvrđuje se na koji način je Ljudmila ubijena u stanu - navodi izvor.

Inače, prema pisanju ruskih medija, njeni prijatelji su pokenuli akciju prikupljanja novca kako bi pomogli porodici ubiejne devojke da njeno telo dopreme u Rusiju.

Kofer u kom je nađeno telo Ruskinje Foto: MUP/VJT

- Pokrećemo prikupljanje sredstava kako bismo pomogli Ljudmilinoj majci. Prikupljena sredstva biće iskorišćena za transport njenog tela iz Srbije u Rusiju, organizovanje sahrane i pokrivanje svih troškova. Porodici je potrebna podrška u ovom teškom trenutku. Svaka donacija, bez obzira na iznos, biće važna i pomoći će da se Ljudmila dostojanstveno isprati na večni počinak - napisala je jedna njena drugarica na Telegramu.