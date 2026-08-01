U Rakovici se dogodila drama nakon sukoba u saobraćaju, koji je rezultirao fizičkim obračunom i namernim gaženjem.
Hronika
KRVAVI OBRAČUN U RAKOVICI Nakon svađe, taksista namerno KOLIMA UDARIO MUŠKARCA? Dohvatio šipku pa mu izlupao auto! Lekari hitno reagovali
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Prava drama odigrala se u četvrtak u Rakovici nakon sukoba u saobraćaju, koji je prerastao u fizički obračun i namerno gaženje.
Prema našim saznanjima, nakon konflikta i tuče dvojice muškaraca, taksi vozač (25) seo je u svoju škodu oktaviju i, kako se sumnja, namerno udario muškarca (44), koji je u tom trenutku stajao na kolovozu.
Nakon toga, osumnjičeni je uzeo metalnu šipku i njome polupao škodu fabiju u vlasništvu povređenog muškarca.
Povređenom je pomoć najpre ukazala ekipa Hitne pomoći, a potom je zbrinut u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.
O slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu.
Kurir/Telegraf
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