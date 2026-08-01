U stanu na Bežanijskoj kosi pronađena su tela rođenog brata i sestre. Policija i Hitna pomoć su na terenu, a uviđaj je u toku.
Hronika
KURIR SAZNAJE! TELA BRATA I SESTRE PRONAĐENA U STANU U BEOGRADU: Horor na Bežaniji, policija na licu mesta
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Dva tela pronađena su danas u stanu u Ulici Peđe Milosavljevića 27 na Bežanijskoj kosi. Kako je potvrđeno Kuriru, reč je o telima rođenog brata i sestre.
Ispred zgrade su komšije, policija i Hitna pomoć.
U toku je uviđaj.
Uskoro opširnije...
Kurir.rs
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