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Dva tela pronađena su danas u stanu u Ulici Peđe Milosavljevića 27 na Bežanijskoj kosi. Kako je potvrđeno Kuriru, reč je o telima rođenog brata i sestre.

Ispred zgrade su komšije, policija i Hitna pomoć.

U toku je uviđaj.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs

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