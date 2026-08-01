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O tome ko su nasilnici, kako ih prepoznati i šta društvo mora da uradi kako bi zaštitilo žene, govorili su gosti emisije "Puls Srbije Vikend" kod voditeljke Milice Janković - psiholog Snežana Anđelić, bivši šef Petog odeljenja Uprave kriminalističke policije za grad Beograd Bratislav Gagović, urednica i voditeljka emisije "Crna hronika" na Kurir TV Slađana Nedeljković i predsednik Strukovnog odeljenja policije Nenad Ljubišić.

"Brojke su alarm, ali iza svake je jedna žena"

Govoreći o poslednjim slučajevima nasilja, Slađana Nedeljković istakla je da statistika pokazuje ozbiljan problem i da društvo mora da reaguje pre nego što dođe do najtežeg ishoda.

- Sa jučerašnjim femicidom, kada su lisice na ruke stavljene turskom državljaninu zbog ubistva 28-godišnje Ruskinje, brojka se popela na osam žena ubijenih od početka godine. To su zabrinjavajući podaci koji govore da se pod hitno mora raditi na mentalnoj higijeni društva i na tome da se ženama koje žele da odu od nasilnika obezbedi ekonomska sigurnost. Mnoge žene ostaju u takvim odnosima upravo zato što nemaju uslove da samostalno počnu novi život - rekla je Nedeljković.

Ona je ukazala i na još jedan težak slučaj, ubistvo hirurga iz Vršca, kao i na problem koji često prethodi tragedijama - ignorisanje upozoravajućih znakova.

- Imamo situaciju gde je ubijen 42-godišnji hirurg iz Vršca, a osumnjičen je njegov maloletni pastorak. Policija utvrđuje sve okolnosti i motiv. Ono što je posebno važno jeste da često roditelji ne žele da prihvate da dete ima problem. Setimo se i slučaja Ribnikar, gde je više puta ukazivano da dete mora da dobije stručnu pomoć. Kada se problemi ignorišu, žrtva na kraju može postati kolateralna šteta svega što se dešava - navela je ona.

Foto: Kurir Televizija

"Nasilnik ne izgubi kontrolu - on već ima problem"

Psiholog Snežana Anđelić objasnila je da nasilnici uglavnom nisu osobe koje "u jednom trenutku puknu", već ljudi koji imaju duboko ukorenjene obrasce ponašanja.

- Nije to da su oni u datom trenutku izgubili kontrolu. To su ljudi koji već imaju neku osnovu, neko patološko stanje, mnogo problema koji spolja često nisu vidljivi. To su osobe koje kontrolišu žene, koje stalno šalju poruke i koje su veoma često posesivne. Oni smatraju da ta žena njima pripada kao predmet, da je ona njihovo vlasništvo. Zato i dolazi do toga da ubiju i sebe i nju. Ovde nije pitanje samo da li ćemo povećati kazne, jer njega kazna često ne zanima. Njega zanima da ta žena bude pod njegovom kontrolom i da radi ono što on želi - rekla je Anđelić.

Kako je dodala, prvi znaci nasilja često izgledaju kao "ljubav", zbog čega ih žene teško prepoznaju.

- Sve često krene sa malim stvarima. "Vidi koliko ja tebe volim, ja ne idem nigde bez tebe, nemoj da izlaziš sa drugaricama, nemoj da ideš kod prijatelja, gledaj samo mene". Kada neko samo u vas gleda, to nije ljubav, to je već patologija. Žene nekada to ne prepoznaju, nego misle: "On mene stvarno voli, donosi mi cveće, stalno je tu". A onda dođe udarac i posle toga izvinjenje: "Pa da ti nisi zakasnila, ja to ne bih uradio". To su obrasci koje žene moraju da nauče da prepoznaju i ne smeju da prelaze preko njih - upozorila je psiholog.

Govoreći o društvenim porukama koje žene često dobijaju, Anđelićeva je istakla da je jedan od najvećih problema normalizacija nasilja.

- To potiče iz našeg vaspitanja. Kada sam ja počinjala da radim, o nasilju se gotovo nije ni pričalo. Žena koja je odrasla uz poruke "ti si žena, ćuti, trpi, imaš sve obezbeđeno" često poveruje da mora da prihvati i nasilje. Ne mora. Ne podrazumeva se da zato što neko donosi novac u kuću ima pravo da vas maltretira ili udari. Svaka žena ima pravo na miran i zdrav život i niko nema pravo da je zlostavlja - rekla je ona.

Foto: Kurir Televizija

Žene strahuju - šta će biti posle?

Predsednik Strukovnog odeljenja policije Nenad Ljubišić objasnio je da nasilje najčešće ima svoj razvojni put i da fizički napad često dolazi tek nakon dugotrajnog psihičkog maltretiranja.

- Femicid i nasilje u porodici ne dešavaju se preko noći. Žrtva prvo trpi psihičko maltretiranje, koje je takođe krivično delo. Bitno je osnažiti žene da na svaki vid maltretiranja, šikaniranja i zlostavljanja reaguju i da obaveste policiju. Svaka policijska stanica ima sertifikovane policijske službenike koji se bave ovom tematikom, uključuju se i Centar za socijalni rad i tužilaštvo. Postoje hitne mere zaštite, mogućnost udaljenja nasilnika iz stana, kao i produženje tih mera - rekao je Ljubišić.

On je istakao da problem nastaje kada žrtva nakon prijave ostane u strahu ili odustane.

- Nije tačno da žena kada prijavi slučaj ostaje sama. Ali ona mora da se javi ukoliko nasilnik ponovo pokušava da je kontaktira ili krši mere koje su mu izrečene. Ne sme da ćuti, jer tada sistem ne može da reaguje - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Ljubišić je govorio i o potrebi da se dodatno zaštite žrtve.

- Mislim da država trenutno dosta dobro štiti žrtve, ali uvek ima prostora da se podigne svest i da društvo više učestvuje u njihovom osnaživanju. Moramo da menjamo onu staru poruku "ćuti i trpi". Žena ne sme da trpi nijedan oblik nasilja. Ni muškarac nije neko ko treba da zabranjuje ženi kontakte sa prijateljima i porodicom, jer i to može biti oblik nasilja - istakao je.

Ljubomora kao okidač za femicid

Bratislav Gagović istakao je da se u njegovoj praksi pokazalo da su ljubomora i posesivnost među najčešćim motivima kod najtežih zločina.

- Radio sam 11 godina na ubistvima i ljubomora je jedan od velikih pokretača femicida. Žene moraju da otvore četvoro očiju sa kim ulaze u odnos. Manipulacije i pokušaji kontrole moraju da se prepoznaju na vreme. Kada sam počinjao da radim, mnogo manje se pričalo o ovome. Danas žene više prijavljuju, sredina više reaguje i sistem je ojačao. To su ogromni koraci - rekao je Gagović.

Foto: Kurir Televizija

On je dodao da zabrana prilaska sama po sebi nije dovoljna ukoliko se ne radi na prevenciji i ranom prepoznavanju problema.

- Zabrana prilaska treba da obezbedi određenu sigurnost žrtvi, ali moramo da radimo na tome da se opasno ponašanje prepozna pre nego što dođe do tragedije. Alkohol je veliki pokretač krivičnih dela u porodici, a sve češće imamo i probleme sa zloupotrebom narkotika. Zato edukacija mora da bude podignuta na mnogo viši nivo - rekao je on.

Kako je istakao, kontrola, posesivnost i manipulacija nisu znakovi ljubavi, već ozbiljni upozoravajući signali.

- Te manipulativne radnje koje oni preduzimaju nad ženama moraju da se prepoznaju i da se na vreme reaguje. Nekada treba jednostavno reći: "Beži od takve osobe" - zaključio je Gagović.

03:33 "UBIJENA RUSKINJA JE OSMO IME NA CRNOJ LISTI!" Stručnjaci upozoravaju: Nasilnik ne postaje ubica preko noći, ljubomora veliki okidač za femicid Izvor: Kurir televizija

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