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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Turske K.E. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je 26. jula 2026. godine u stanu na teritoriji GO Palilula, u naselju Borča, na svirep i podmukao način lišio života Ruskinju Ljudmilu Turkovu Konstantinovu (28).

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na tetet.

Ljudmila Konstantinovna
Ubijena Ljudmila Foto: Drustvene Mreže

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da K.E. odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivična dela, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo.

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Osumnjičeni državljanin Turske Foto: MUP/VJT

Postoje osnovi sumnje da je K.E. namamio u svoj stan pokojnu državljanku Rusije u koji su zajedno ušli 26. jula oko 05:30 časova, a Ljudmikla se nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi.

U narednih sat vremena po dolasku preminule u njegov stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usled čega je nesrećna devojka preminula na licu mesta.

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kanal Vizelj u Padinskoj Skeli Foto: Kurir

Nakon toga osumnjičeni je, kako se sumnja, telo pokojne stavio u putnički kofer koji je izneo iz stana oko 6:55 časova i kofer kojem se nalazilo telo bacio u vodeni kanal "Vizelj".

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