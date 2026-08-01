Slušaj vest

Dva tela pronađena su danas u stanu na Bežanijskoj kosi, a kako je prethodno potvrđeno Kuriru, reč je o telima rođenog brata i sestre.

Kako se saznaje, muškarac B. P. (48) je ubio sestru mačetom, a nakon toga presudio sebi.

Brat ubio sestru na Bežanijskoj kosi Foto: Kurir, Ilija Ilić, Ilija Ilić

Muškarac je, nakon ubistva, navodno presekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak i nasmrt iskrvario.

Tela su zatečena u poluraspadnutom stanju, a prema saznanjima Kurira komšije tvrde da se neprijatan miris u zgradi osećao danima.

- Nismo znali odakle dolazi, to su bili brat i sestra koji ni sa kim nisu komunicirali u zgradi.

Uviđaj obavlja PU za Grad Beograd. Ispred zgrade u Ulici Peđe Milosavljevića su policija i Hitna pomoć.

Kurir/Blic

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! TELA BRATA I SESTRE PRONAĐENA U STANU U BEOGRADU: Horor na Bežaniji, policija na licu mesta
Policija
HronikaOTKRIVENO KAKO JE TURČIN UBIO LEPU LJUDMILU: Novi detalji brutalnog ubistva u Borči - namamio je kod sebe u stan, a onda je usledio HOROR!
ljudmila.jpg
HronikaUBIJENA LJUDMILA BILA MODEL I ŽIVELA U SANKT PETERBURGU: Rođaci tokom potrage za njom u Beogradu došli do jednog SVEDOKA, ali... (foto, video)
ljudmila.jpg
HronikaPROGOVORILE KOLEGE UBIJENOG HIRURGA: Nikada nije pričao da ima problema kod kuće, šokirani smo što ga je pastorak (14) ubio!
Aleksandar Ilić