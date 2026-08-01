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Dva tela pronađena su danas u stanu na Bežanijskoj kosi, a kako je prethodno potvrđeno Kuriru, reč je o telima rođenog brata i sestre.

Kako se saznaje, muškarac B. P. (48) je ubio sestru mačetom, a nakon toga presudio sebi.

1/19 Vidi galeriju Brat ubio sestru na Bežanijskoj kosi Foto: Kurir, Ilija Ilić, Ilija Ilić

Muškarac je, nakon ubistva, navodno presekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak i nasmrt iskrvario.

Tela su zatečena u poluraspadnutom stanju, a prema saznanjima Kurira komšije tvrde da se neprijatan miris u zgradi osećao danima.

- Nismo znali odakle dolazi, to su bili brat i sestra koji ni sa kim nisu komunicirali u zgradi.