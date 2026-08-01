Dva tela, brata i sestre, pronađena su u stanu na Bežanijskoj kosi. Policija istražuje ubistvo i samoubistvo koje je usledilo.
Hronika
(FOTO) BRAT UBIO SESTRU MAČETOM, PA SEBI PREREZAO VRAT Prve slike nakon zločina na Bežanijskoj kosi, otkriveni ŠOKANTNI DETALJI: Progovorile i komšije
Slušaj vest
Dva tela pronađena su danas u stanu na Bežanijskoj kosi, a kako je prethodno potvrđeno Kuriru, reč je o telima rođenog brata i sestre.
Kako se saznaje, muškarac B. P. (48) je ubio sestru mačetom, a nakon toga presudio sebi.
Brat ubio sestru na Bežanijskoj kosi Foto: Kurir, Ilija Ilić, Ilija Ilić
Vidi galeriju
Muškarac je, nakon ubistva, navodno presekao sebi vrat, a zatim se ubadao u stomak i nasmrt iskrvario.
Tela su zatečena u poluraspadnutom stanju, a prema saznanjima Kurira komšije tvrde da se neprijatan miris u zgradi osećao danima.
- Nismo znali odakle dolazi, to su bili brat i sestra koji ni sa kim nisu komunicirali u zgradi.
Uviđaj obavlja PU za Grad Beograd. Ispred zgrade u Ulici Peđe Milosavljevića su policija i Hitna pomoć.
Kurir/Blic
2 · Reaguj
Komentariši