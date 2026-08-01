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Muškarac B. P. (48) danas je u stanu na Bežanijskoj kosi ubio svoju sestru mačetom, a potom prerezao sebi vrat.

Kako se saznaje muškarac je nakon zločina nasmrt iskrvario, a tela je pronašao jedan od komšija nakon što su brojni stanari danima osećali kako se zgradom širi nesnosni smrad.

Kako je ispričao komšija, on dugo nije video brata i sestru i onda je odlučio da proveri da li je s njima sve u redu.

- Već 10 dana u celoj zgradi se osećao užasan smrad. Nismo znali šta je i odakle dolazi. Setio sam se da odavno nisam video te komšije i odlučio sam da odem da proverim da li je sve u redu. Smrad je izbijao iz stana. Razvalio sam vrata i zatekao uznemirujući prizor. Brat je ubio sestru, pa sebe.. Udario je mačetom u glavu, mozak joj se prosuo.. Onda je isekao sebe po vratu i izbo se nožem. Mačetu je ostavio sa strane, a potom seo na fotelju i iskrvario - kaže čovek koji je otkrio ovaj jeziv zločin.

1/19 Vidi galeriju Brat ubio sestru na Bežanijskoj kosi Foto: Kurir, Ilija Ilić, Ilija Ilić

Kako je dodao, kada je komšije se umalo nisu onesvestile od smrada iz stana.