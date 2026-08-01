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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Andrea S. (52) zbog postojanja osnovane sumnje da je

izvršio više krivičnih dela, tako što je 30. jula 2026. godine u azilu za životinje u Zemunu iz pištolja koji je neovlašćeno nosio pucao na oštećenog Dragana Ć. kojem je naneo laku telesnu povredu, kao i jer je pucajući u pravcu oštećenog R.R. izazvao opasnost za njegov i telo.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Andrei S. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivična dela.

1/10 Vidi galeriju Azil za pse u Batajnici u kom je došlo do pucnjave Foto: Kurir

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na terest stavlja krivično delo Nedozvoljena prizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom Laka telesna povreda i krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti.

Postoji osnovana sumnja da je Andrea S. u vremenskom periodu od 29. do 30. jula 2026. godine neovlašćeno nosio poluautomatski pištolj marke "Crvena zastava M-57", kalibra 7,62 mm sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazio neutvđen broj komada municije kalibra 7,62 mm, pa je 30. jula oko 09:40 časova nakon kratke verbalne rasprave sa poslodavcem, oštećenim Draganom Ć. u prostorijama azila za životinje u Zemunu u pravcu oštećenog D.Ć. opalio dva projektila.

Jedan projektil je okrznuo desnu butinu oštećenog, na koji način mu je osumnjičeni naneo laku telesnu povredu.