RANIO VLASNIKA AZILA ZA PSE U BATAJNICI, PA NASTAVIO DA PUCA! Evo kako se osumnjičeni branio na saslušanju
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Andrea S. (52) zbog postojanja osnovane sumnje da je
izvršio više krivičnih dela, tako što je 30. jula 2026. godine u azilu za životinje u Zemunu iz pištolja koji je neovlašćeno nosio pucao na oštećenog Dragana Ć. kojem je naneo laku telesnu povredu, kao i jer je pucajući u pravcu oštećenog R.R. izazvao opasnost za njegov i telo.
Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Andrei S. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivična dela.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na terest stavlja krivično delo Nedozvoljena prizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom Laka telesna povreda i krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti.
Postoji osnovana sumnja da je Andrea S. u vremenskom periodu od 29. do 30. jula 2026. godine neovlašćeno nosio poluautomatski pištolj marke "Crvena zastava M-57", kalibra 7,62 mm sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazio neutvđen broj komada municije kalibra 7,62 mm, pa je 30. jula oko 09:40 časova nakon kratke verbalne rasprave sa poslodavcem, oštećenim Draganom Ć. u prostorijama azila za životinje u Zemunu u pravcu oštećenog D.Ć. opalio dva projektila.
Jedan projektil je okrznuo desnu butinu oštećenog, na koji način mu je osumnjičeni naneo laku telesnu povredu.
Nakon toga Andrea S. je, kako se sumnja, primetio radnika azila za životinje oštećenog R.R i rekao mu da ne zove policiju i da ostavi mobilni telefon na stolu. Oštećeni R.R. je potom ušao u baraku da bi se sklonio od osumnjičenog, koji je u njegovom pravcu ispalio dva projektila i na taj način upotrebom vatrenog oružja izazvao opasnost za život i telo oštećenog R.R.