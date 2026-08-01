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U stanu na Bežanijskoj kosi u kom su zatečena tela Gorana P. (48) i njegove sestre Tatjane P (52), kako saznajemo, pronađena su dva oproštajna pisma.

Jedno pismo, kako se sumnja, napisala je Tatjana, a drugo Goran.

Podsetimo, sumnja se da je brat prvo ubio sestru, a potom presudio sebi tako što je presekao svoj vrat.

Brat ubio sestru na Bežanijskoj kosi Foto: Kurir, Ilija Ilić, Ilija Ilić

- Sumnja se da su imali psihijatrijske probleme i da su sve ono što se dogodilo u stanu pre najmanje pet dana, zajedno isplanirali i dogovorili - otkriva sagovirnik Kurira.

Uviđaj na mestu zločina vrši Viši javni tuẓ̌ilac u Beogradu.

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