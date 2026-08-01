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Jedno pismo, kako se sumnja, napisala je Tatjana, a drugo Goran.

Podsetimo, sumnja se da je brat prvo ubio sestru, a potom presudio sebi tako što je presekao svoj vrat.

1/19 Vidi galeriju Brat ubio sestru na Bežanijskoj kosi Foto: Kurir, Ilija Ilić, Ilija Ilić

- Sumnja se da su imali psihijatrijske probleme i da su sve ono što se dogodilo u stanu pre najmanje pet dana, zajedno isplanirali i dogovorili - otkriva sagovirnik Kurira.