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Nikšićanin Jovan Mrvaljević ubijenje danas popodne u mestu Kapino polje nadomak tog grada. Policija traga za počiniocima ubistva.

Ubijeni Mrvaljević važio je za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, a početkom 2021. godine sumnjičen je da je bio deo grupe koja je navodno pokušala ubistvo Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Tivtu.

"Večeras je u Nikšiću, oko 20 časova, u naselju Kapino polje, došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane za sada nepoznatog lica, na štetu J. M. iz Nikšića, člana jedne OKG, koji je ovom prilikom lišen života. Službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbednosti 'Zapad', u saradnji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju sve zakonom propisane i hitne mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i potpunog rasvetljavanja događaja", saopšteno je iz Uprave policije.

Jovan Mrvaljević je tvrdio da su ga službenici nekadašnjeg Tima za posebnu operativnu podršku Uprave policije Petar Lazović i Jugoslav Raičević zlostavljali u noći između 30. i 31. decembra 2020. godine, nakon što su ga priveli u Nikšiću.

Zbog tih tvrdnji sudilo se u podgoričkom Osnovnom sudu suspendovanim policajcima Petru Lazoviću i Jugoslavu Raičeviću, koji su početkom jula ove godine prvostepeno oslobođeni optužbi da su mučili i zlostavljali Mrvaljevića i Mila Jovanovića.

Mrvaljević je tvrdio da su ga policajci mučili u službenom džipu tokom vožnje od Nikšića do Podgorice, te da su mu stavljali kesu na glavu, gušili ga, udarali svuda po telu i pretili silovanjem...

Oslobađajuća presuda Lazoviću i Raičeviću doneta je 8. jula ove godine, a sudija Osnovnog suda u Podgorici Ilija Radulović saopštio je tada da je sud pribavio dva ključna dokaza - snimke iz Centra bezbednosti Nikšić i policijskih prostorija u City molu, te da na njima „nije bilo moguće utvrditi bilo kakvu povredu”.