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Posmrtni ostaci Ruskinje Ljudmile Turkove Konstantinove (28), koja je ubijena u Beogradu 26. jula rano ujutru u stanu u Borči, a njeno telo pronađeno nekoliko dana kasnije u koferu u kanalu Vizelj u Padinskoj skeli, trebalo bi da budu vraćeni u Rusiju radi kremacije.

Ljudmila Turkova Konstantinova Foto: Drustvene Mreže

Očekuje se da će telo biti transportovano za Rusiju 3. avgusta, nakon čega će se sahrana i komemoracija održati u Puškinu, predgrađu Sankt Petersburga, navodi ruski portal Life.

Prema rečima prijatelja ubijene devojke, njeni rođaci trenutno pripremaju potrebna dokumenta i organizuju prevoz. Porodica je pokrenula i kampanju prikupljanja novčanih sredstava, budući da im je potrebno približno osam hiljada evra za transport tela iz Srbije u Rusiju.

Ljudmilina prijateljica je obavestila javnost da će prikupljena sredstva biti iskorišćena za prevoz posmrtnih ostataka, sahranu i druge troškove. Takođe je napomenula da porodica čeka zvanični završetak svih procedura.

1/4 Vidi galeriju Osumnjičeni Turčin K. E. Foto: MUP/VJT, Kurir

Podsetimo, državljanka Rusije je u Srbiju doputovala 23. jula turistički, kako bi se videla i družila sa drugaricama koje već neko vreme žive u Beogradu. Međutim, 25. jula uveče ona je nestala, nakon što je drugarici oko 23.15 sati poslala poruku da ide u klub na Paliluli. Negde u to vreme dopisivala se i sa svojom majkom, koja je bila u Rusiji, napisavši joj da je sve u redu, da je u izlasku sa prijateljicama i da će joj se javiti sutradan. Kako se Ljudmila od tog momenta nikome više nije javili, niti je došla u iznajmljeni stan u Beogradu, prijatelji i majka alarmirali su policiju i javnost i pokrenuli potragu za njom.

Nažalost, telo Ruskinje u koferu pronađeno je u kanalu Vizelj, a policija je uhapsila K. E. (24), državljanina Turske zbog sumnje da ju je ubio.

Kako su juče saopštili iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu, osumnjičeni K. E. je saslušan u tom tužilaštvu i negirao je navode iz krivične prijave.

Kofer u kom je nađeno telo Ruskinje Foto: MUP/VJT

- U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Turske K.E. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je 26. jula 2026. godine u stanu na teritoriji GO Palilula, u naselju Borča, na svirep i podmukao način lišio života Ruskinju. Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na tetet - navodi se u saopštenju tužilaštva u kom se dodaje:

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da K.E. odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivična dela, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

00:38 Osumnjiceni za ubistvo Ruskinje iznosi kofer iz stana Izvor: Kurir

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.

- Postoje osnovi sumnje da je K.E. namamio u svoj stan pokojnu državljanku Rusije u koji su zajedno ušli 26. jula oko 05:30 časova, a Ruskinja se nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi. U narednih sat vremena po dolasku preminule u njegov stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usled čega je nesrećna devojka preminula na licu mesta - piše u saopštenju VJT u Beogradu.