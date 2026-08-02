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Na Zlatiboru se danas odigrala scena, za koju su građani koji su joj prisustvovali, navela da je bila kao u akcionim filmovima!

Naime, sve se dogodilo na magistrali ka Užicu, a jedna muška osoba je uhapšena.

- Iako je na prvi pogled delovalo da je došlo do saobraćajnog udesa, ispostavilo se da je reč o policijskoj akciji. Pripadnici užičke policije zaustavili su jedno sumnjivo vozilo na magistrali ka Užicu i na licu mesta uhapsili za sada neidentifikovanu osobu, kojoj su odmah stavljene lisice - piše na Instagram stranici agenicje RINA, uz objavljen snimak filmske akcije na Zlatiboru.

Detalji ove akcije i identitet uhapšenog za sada nisu poznati.