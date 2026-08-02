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Viši sud u Beogradu odredio je jednomesečni pritvor državljaninu Turske, K. E. (24), osumnjičenom da je 26. jula u Beogradu ubio državljanku Rusije, Ljudmilu Turkovu Konstantinovu (28), a zatim njeno telo stavio u kofer i bacio u kanal Vizelj u Padinskoj skeli.

Pritvor mu je određen na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je predložilo da mu se odredi pritvor iz svih zakonskih razloga.

Ljudmila Turkova Konstantinovna
Ubijena Ruskinja Foto: Printscreen

- Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivična dela, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je.

Osumnjičeni je, pdosetimo, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

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Osumnjičeni Turčin Foto: MUP/VJT

Postoje osnovi sumnje da je K.E. namamio u svoj stan pokojnu državljanku Rusije u koji su zajedno ušli 26. jula oko 05:30 časova, a Ruskinja se nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi. U narednih sat vremena po dolasku preminule u njegov stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usled čega je nesrećna devojka preminula na licu mesta - piše u saopštenju VJT u Beogradu.

Nakon toga osumnjičeni je, kako se sumnja, telo pokojne stavio u putnički kofer koji je izneo iz stana oko 6:55 časova i kofer kojem se nalazilo telo bacio u vodeni kanal Vizelj.

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