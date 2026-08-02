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Dan nakon što su u stanu na Bežanijskoj kosi pronađena tela Gorana P. (48) i njegove sestre Tatjane P. (52), u naselju vlada potpuni muk, a nesnosan smrad i kisela u zgradi i dalje se oseća. Pošto se jučerašnja gužva, gde su se non stop smenjivali policija, forenzičari i ekipe Hitne pomoći, smirila, komšije i dalje u neverici komentarišu tragediju koja je potresla čitav kraj.

Kako pričaju za Kurir, brat i sestra su se sa majkom u ovu zgradu doselili 1991. godine i godinama su živeli povučeno.

- Koliko znamo, majka im je preminula pre desetak godina i od tada su ostali sami. Sada je njihovom smrću praktično ugašena cela porodica, bukvalno tragedija za tragedijom - kaže jedan od stanara za Kurir.

Foto: Kurir

Komšije navode da su čule kako je i njihov otac pre mnogo godina preminuo nakon borbe sa psihičkim problemima, ali ističu da nemaju neposredna saznanja o tome.

- Pričalo se da im je otac pre nekoliko godina izvršio samoubistvo u Novom Sadu, a to je očigledno bilo nasledno, njega ovde nismo nikada viđali, nismo sigurni ni kada se to tačno dogodilo, ali znamo da je njih troje ovde stanovalo, sve dok majka nije preminula, tada su ostali potpuno sami - kaže sagovornik.

Foto: Kurir

Prema rečima komšija, brat i sestra živeli su skromno.

- Znamo da su primali socijalnu pomoć, a imali su i stan na Banovom brdu koji su do skoro izdavali. Pre nekoliko dana Goran je, koliko smo čuli, zamolio jednog komšiju da preko društvenih mreža pomogne da se okači oglas i taj stan proda. Ne znamo zbog čega su ga prodavali niti kakva je bila tačno njihova finansijska situacija, ali živeli su skromno i očigledno je taj novac predstavljao veliki problem - priča jedan od stanara.

Stanari kažu da ih je vest o tragediji posebno potresla jer niko nije očekivao ovakav epilog.

- Bili su povučeni i retko su komunicirali sa komšijama osim pozdrava kada se sretnemo. Sada svi pokušavaju da shvate šta je moglo da dovede do ovoga, ali odgovore su znali samo oni i tu tajnu odneli u grob - kaže sagovornik.

1/19 Vidi galeriju Brat ubio sestru na Bežanijskoj kosi Foto: Kurir, Ilija Ilić, Ilija Ilić

Podsetimo, navodno je do zločina došlo pre desetak dana, a sumnja se da je brat mačetom prvo ubio sestru, a potom presudio sebi tako što je presekao svoj vrat. Sestra je bila na podu, dok se brat nalazio na krevetu, a na stolu pored, ostavljeni su mačeta i dva oproštajna pisma.

U stan je prvo ušao Vitomir Mijailović, komšija, inače zdravstveni radnik, koji je njihova tela zatekao u lokvi krvi. Njegovu detaljnu ispovest možete pročitati u našem odvojenom tekstu klikom na link.

Komšije navode i da je izvlačenje tela iz stana bilo veoma zahtevno.

- Oboje su bili krupne konstitucije, a živeli su na šestom spratu. Forenzičari su jedva izneli tela i bilo je veoma teško gledati celu tu situaciju - priča jedan od stanara.