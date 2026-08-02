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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 3.30 časova dogodila u mestu Nemenikuće, u Kosmajskoj ulici, na području opštine Sopot, jedna osoba je poginula, a druga je teško povređena, nezvanično saznaje Kurir.

Prema prvim informacijama, automobil marke "fijat punto", kojim je upravljao M. Ž. (24), iz za sada neutvrđenih razloga sleteo je sa puta i svom silinom udario u betonsku ogradu porodične kuće.

Inače, kako saznajemo, reč je o dvojici braće, nažalost, ekipa hitne pomoći je po dolasku, za jednog od njih mogla samo da konstatuje smrt, dok je drugi mladić M. Ž. (22) prevezen u Urgentni centar i lekari mu se bore za život.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo nastradalog upućeno je na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće biće utvrđene daljom istragom.

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