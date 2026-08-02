Lisice su stavljene na ruke osumnjičenom W.C. (39)
MUP
KINEZ UHAPŠEN NA AERODROMU "NIKOLA TESLA": Za njim tragao Interpol, evo i zbog čega!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (Interpol), u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, uhapsili su državljanina NR Kine W. C. (39), saopšteno je iz MUP.
Kako se dodaje u saopštenju, za uhapšenim državljaninom Kine je raspisana međunarodna poternica na zahtev Kirgistana.
- Poternica je raspisana radi krivičnog gonjenja zbog krivičnog dela krađa - navodi se u saopštenju.
Kineski državljanin uhapšen je na aerodromu "Nikola Tesla“, na ulazu u Republiku Srbiju.
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