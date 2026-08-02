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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (Interpol), u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, uhapsili su državljanina NR Kine W. C. (39), saopšteno je iz MUP.

Kako se dodaje u saopštenju, za uhapšenim državljaninom Kine je raspisana međunarodna poternica na zahtev Kirgistana.

- Poternica je raspisana radi krivičnog gonjenja zbog krivičnog dela krađa - navodi se u saopštenju.

Kineski državljanin uhapšen je na aerodromu "Nikola Tesla“, na ulazu u Republiku Srbiju.

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