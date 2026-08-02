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U cilju očuvanja stabilnog bezbednosnog ambijenta tokom turističke sezone, zaštite građana i turista, kao i suzbijanja svih oblika kriminaliteta, službenici Odeljenja bezbednosti Budva sproveli su planske aktivnosti usmerene na ciljanu kontrolu operativno interesantnih lica i ugostiteljskih objekata, uključujući i plažne barove na području Budve.

Tom prilikom izvršene su ciljane kontrole u pet ugostiteljskih objekata, tokom kojih je kontrolisano 65 osoba, među kojima su bila i tri operativno interesantna lica.

1/4 Vidi galeriju Zaplenjeni marihuana i kokain Foto: Uprava policije Crne Gore

Tokom sprovedenih aktivnosti uhapšene su dve osobe, dok su protiv tri podnete prijave zbog zloupotrebe opojnih droga.

- Prilikom ciljane kontrole na plaži Bečići, policija je kontrolisala državljanina Srbije M. M. iz Kragujevca, koji boravi u Budvi. Kod njega je pronađeno i oduzeto oko 200 grama marihuane, sedam pakovanja kokaina, vaga za precizno merenje, kao i 1.320 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika - piše u saopštenju crnogorske policije.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, M. M. je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.