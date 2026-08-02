KURIR OTKRIVA ZAŠTO JE UHAPŠEN BOS MUŠKARAC OBUČEN U BELO: Filmska akcija na Zlatiboru počela zbog saobraćajnog prekršaja, a završila se OVAKO (video)
Na magistralnom putu Užice - Zlatibor danas se odigrala prava drama koja je privukla pažnju brojnih vozača. Uz zvuke policijskih sirena i privremenu obustavu saobraćaja, pripadnici policije uhapsili su muškarca obučenog u belo, koji je bio bos.
Prema saznanjima do kojih je Kurir došao, muškarac je bežao od policije zbog saobraćajnog prekršaja.
- Reč je o muškarcu koji je bežao od policije zbog saobraćajnog prekršaja. Prilikom pretresa njegovog automobila pronađena je manja količina droge. Uhapšen je, a na teret mu se stavljaju ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i neovlašćeno držanje opojne droge - saznajemo od izvora bliskog istrazi.
Zbog policijske intervencije saobraćaj na ovoj deonici puta bio je privremeno usporen, pa su se formirale duge kolone vozila.
Protiv osumnjičenog će biti pokrenut odgovarajući krivični postupak.