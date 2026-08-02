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Na magistralnom putu Užice - Zlatibor danas se odigrala prava drama koja je privukla pažnju brojnih vozača. Uz zvuke policijskih sirena i privremenu obustavu saobraćaja, pripadnici policije uhapsili su muškarca obučenog u belo, koji je bio bos.

Prema saznanjima do kojih je Kurir došao, muškarac je bežao od policije zbog saobraćajnog prekršaja.

- Reč je o muškarcu koji je bežao od policije zbog saobraćajnog prekršaja. Prilikom pretresa njegovog automobila pronađena je manja količina droge. Uhapšen je, a na teret mu se stavljaju ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i neovlašćeno držanje opojne droge - saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Zbog policijske intervencije saobraćaj na ovoj deonici puta bio je privremeno usporen, pa su se formirale duge kolone vozila.