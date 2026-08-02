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Na magistralnom putu između Užica ka Sevojnu, pre nekoliko minuta došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je, prema prvim informacijama, povređeno više osoba, među kojima ima i dece.

- Na lice mesta prvi su pritekli ostali učesnici u saobraćaju i prolaznici, a među njima su bili i lekari koji su se zatekli u blizini i odmah počeli da pružaju pomoć povređenima do dolaska ekipa Hitne pomoći - kažu očevici saobraćajne nesreće za RINU.

Prema informacijama sa terena, u toku je intervencija nadležnih službi, dok policija obezbeđuje mesto nezgode i reguliše saobraćaj.

Za sada nije poznat stepen povreda učesnika, niti okolnosti pod kojima je došlo do udesa. Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih.

Kurir/Rina

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