Slušaj vest

Ubistvo hirurga iz Vršca, Aleksandra Ilića (42), potreslo je njegove prijatelje, komšije i kolege koji se pitaju šta je dovelo do toga da mu presudi maloletni pastorak (14).

Kako kažu oni koji su poznavali porodicu, ubijeni je već neko vreme živeo sa dečakovom majkom i dečakom i delovalo je da među njima nema problema.

- Ništa nije ukazivalo da bi ovako nešto moglo da se dogodi. Odavali su utisak srećne porodice. Nismo čuli da se svađalu ili da imaju neke probleme. Ipak, šta se zaista dešavalo u njihova četiri zida, znaju samo oni - pričaju poznanici hirurga i njegove supruge.

Ubijeni Aleksandar Ilić Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, zločin se dogodio u petak oko 20.30 sati u kući kada je dečak potegao nož na očuha i zadao mu smrtonosne ubode. Maloletnik je, kako se saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, uhapšen zbog sumnje da je počinio ubistvo i određen mu je pritvor.

Prema pojedinim nezvaničnim informacijama, zločinu je prethodila svađa između hirurga i dečakove majke. Dečak je tada, navodno da bi zaštitio majku od nasilnog partnera, skočio na njega i dograbio nož.

Pznanici porodice su ispričali da je maloletnik bio ćutljiv.

- Nedavno sam ga video na jednoj proslavi. Pitao sam ga koju srednju školu namerava da upiše, a on nije mnogo pričao. Jedva je odgovarao. Tada sam prokomentarisao da je pomalo čudan, ali sam dobio odgovor da je samo povučen - ispričao je jedan poznanik, dok je drugi dodao da je tinejdžer dane provodio uglavnom igrajući igrice.

- Dečak je oduvek bio tih i miran, a po čitav dan je igrao igrice. Takođe, čuli smo da je navodno voleo noževe i da se igrao sa njima - pričaju komšije.

Reči hvale

Jedan od kolega ubijenog lekara rekao je da je samo dan pre tragedije video Aleksandra i njegovog pastorka.

- Aleksandar je vodio dečaka kod lekara. Delovali su sasvim normalno i skladno. Šta se dogodilo posle ne znam - rekao je kolega.