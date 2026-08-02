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Za svega nekoliko sati kontrole saobraćaja na deonici Nova Varoš - Borova Glava, pripadnici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave u Prijepolju, u saradnji sa graničnom policijom, uz pomoć drona otkrili su 15 nepropisnih preticanja preko pune linije.

Protiv svih vozača podnete su prekršajne prijave.

Kontrole korišćenjem dronova nastavljaju se širom Srbije, jer su nepropisna preticanja jedan od najopasnijih prekršaja i čest uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda.

Ne rizikujte nekoliko sekundi zbog života. Poštujte propise, stignite bezbedno.

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