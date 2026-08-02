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Istraga likvidacije Jovana Mrvaljevića (29), koji je sinoć pronađen mrtav u naselju Kapino polje u Nikšiću, ide u dva pravca!

Kako pišu crnogorski mediji, sumnja se da je Mrvaljević nastradao u ratu zaraćenih kotorskih klanova, kavačkog i škaljarskog.

Jovan Mrvaljević Foto: Printscreen

- Rat do istrebljena započeo je 2014. godine u Valensiji kada je iz jednog stana ukraden tovar kokaina. Od tada je ubijeno više od 80 ljudi. Jasno je da je Mrvaljevićeva likvidacija povezana sa ratom klanova - kaže izvor i objašnjava:

- Ipak, ne treba zanemariti ni podatak da su "škaljarci" nedavno poveli i unutrašnji rat, odnosno da u škaljarskim redovima bukti unutrašnji sukob. Ne treba isključiti ni mogućnost da je Mrvaljević žrtva sukoba unutrašnjeg rata.

Uprava crnogorske policije se sinoć odmah oglasila nakon ubistva i saopštila da je u naselju Kapino polje, došlo do upotrebe vatrenog oružja, nakon čega je ubijen član organizovane kriminalne grupe.

Jovan Mrvaljević Foto: screenshot IG/libertas_press

- Službenici Uprave policije – Regionalnog centra bezbednosti Zapad, u saradnji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju sve zakonom propisane i hitne mere i radnje, u cilju utvrđivanja svih okolnosti i potpunog rasvetljavanja događaja - saopšteno je sinoć iz Uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama, još uvek nepoznati ubica prišao je Mrvaljeviću i ispalio mu hitac iz vatrenog oružja u potiljak, a zatim je pobegao. Navodno je bio maskiran kačketom.

- Policija je pokrenula potragu za egzekutorom. Postoji i sumnja da je Jovan Mrvaljević poznavao ubicu - rekao je nezvanično izvor crnogorskih medija.

Inače, ubijeni Jovan Mrvaljević važio je za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana iz Nikšića. Crnogorsko tužilaštvo i policija dovodili su ga u vezu sa pokušajem ubistva Veljka Belivuka i Marka Miljkovića 22. januara 2021. godine na aerodromu u Tivtu. Takođe, sumnjičio se i da je bio deo kriminalne grupe sada ubijenog Jovana Vukotića i Janka Vukadinovića koja je planirala likvidaciju Slobodana Kašćelana, jednog od vođa javačkog klana.