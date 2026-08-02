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Devojčica (7) iz Novog Sada zadobila je povredu kuka prilikom skoka u bazen u hotelskom kompleksu u Bogatiću i četiri minuta ostala ispod površine vode.

Kada je majka primetila da devojčica nije kraj ležaljki počelo je dramatično spasavanje.

Očevici drame navode da je devojčica imala sreće što se kraj bazena zatekla doktorka koja u ovom turističkom kompleksu provodi odmor.

- Čim su momci izneli devojčicu iz vode, doktorka je pritrčala i počela da je reanimira. Praktično joj je spasila život s obzirom na to da je dugo bila bez kiseonika - ispričao je naš izvor.

Svega nekoliko minuta posle primljenog poziva na lice mesta je stigla i ekipa hitne službe Doma zdravlja iz Bogatića.

- Devojčica je bila u svesnom stanju, imala je srčani ritam, ali je otežano disala i komunicirala. Uočeni su hematomi koji su verovatno nastali od udarca o rešetku u bazenu - rekao je sagovornik Informera.

Devojčica je transportovana u Zdravstveni centar u Šapcu.