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U zajedničkoj akciji službenika Odeljenja bezbednosti Ulcinj i Komunalne policije Crne Gore kontrolisano je oko 330 gostiju na plažama i u ugostiteljskim objektima, pri čemu suuhapšena tri strana državljanina zbog droge, dok su tri ugostiteljska objekta kažnjena sa po 1.150 evra zbog izvođenja žive i mehaničke muzike bez potrebnog odobrenja.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj i Komunalne policije Opštine Ulcinj nastavljaju zajedničke aktivnosti usmerene na očuvanje stabilnog bezbednosnog ambijenta kroz kontrole lica, ugostiteljskih objekata i poštovanja propisa iz oblasti komunalnog reda, sa posebnim akcentom na regularnost poslovanja, poštovanje propisanih uslova rada, kao i sprečavanje i suzbijanje kriminaliteta i prekršaja", piše u saopštenju.

Tokom noći je izvršen obilazak i kontrola plaža i ugostiteljskih objekata, kojom prilikom je, prema informacijama, kontrolisano oko 330 gostiju, među kojima i operativno interesantne osobe, sankcionisana su tri ugostiteljska objekta, dok su, kako navode, zbog zloupotrebe droga uhapšena tri strana državljanina.

"Izvršena je kontrola tri pravna lica – ugostiteljska objekta „D“, „N“ i „T“, od kojih je jedno u vlasništvu operativno interesantnog lica. Zbog izvođenja žive i mehaničke muzike bez odobrenja, Komunalna policija je prema navedenim pravnim licima preduzela zakonom propisane mere i izrekla novčane kazne u iznosu od po 1.150 evra", ističe se.

Iz Uprave policije navode da su tokom kontrole S.P. (48), državljanina Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, pronađene tablete MDMA (ekstazi), zbog čega je, prema njihovim tvrdnjama, uhapšen shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga.

"Na jednoj od plaža su kontrolisana lica M.P. (37) iz Beograda,državljanka Republike Srbije, i B.A. (24) iz Sarajeva, državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojih je pronađen kokain", ocenjeno je u saopštenju.

Sa događajem je, nakon prikupljenih obaveštenja, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je, kako se navodi, naložio da se B.A. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično delo omogućavanje uživanja droga, dok je M.P. uhapšena zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.