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Državljaninu Turske K. E. (24) određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je u Beogradu ubio dvadesetosmogodišnju rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu, a potom njeno telo sakrio u kofer i bacio u kanal Vizelj u Padinskoj skeli. Osumnjičeni je uhapšen na Aerodromu "Nikola Tesla" neposredno pre nego što je pokušao da se ukrca na let za Istanbul, dok je telo žrtve pronađeno zahvaljujući službenom policijskom psu.

Reporter Kurir televizije uključio se iz Padinske skele, sa mesta gde je pronađeno telo ubijene Ruskinje, i podsetio na hronologiju zločina.

- Ja se ovoga jutra nalazim u Padinskoj skeli, tačno na kanalu Vizelj, gde je pronađeno telo ruske državljanke. Policija je upravo ovde pronašla kofer i telo u njemu, a prema poslednjim informacijama koje imamo, turski državljanin K. E. (24) uhapšen je i određen mu je pritvor do 30 dana. On je negirao krivicu - rekao je reporter.

Foto: Kurir

Podsetio je da su sigurnosne kamere 26. jula u ranim jutarnjim satima zabeležile Ljudmilu i osumnjičenog kako zajedno ulaze u stan koji je K. E. iznajmljivao u beogradskom naselju Borča.

- Nakon samo 85 minuta isti muškarac iz stana izlazi noseći veliki kofer. Prema informacijama kojima raspolažemo, sumnja se da je u stanu, koristeći garderobu, ugušio rusku državljanku, a zatim njeno telo spakovao u kofer, dovezao ga do Padinske skele i bacio u kanal Vizelj kako bi prikrio tragove zločina - naveo je reporter Kurir televizije.

Foto: VJT/MUP, Printscreen

Ključni dokaz u postupku protiv osumnjičenog

O detaljima istrage u emisiji "Redakcija" govorio je i novinar Mladen Mijatović, koji je istakao da je ključnu ulogu u rasvetljavanju slučaja imala sinhronizovana akcija Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

- U ovom trenutku imamo osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo. Reč je o dvadesetčetvorogodišnjem turskom državljaninu koji je lociran i uhapšen 30. jula na Aerodromu "Nikola Tesla", neposredno pre nego što je pokušao da napusti Srbiju letom za Istanbul. Policija je prethodno, na osnovu operativnih saznanja, došla do informacija da je upravo on izvršilac ovog najtežeg krivičnog dela - rekao je Mijatović.

Mladen Mijatović Foto: Kurir Televizija

Kako je objasnio, osumnjičeni je, prema sumnjama istražitelja, nakon ubistva telo Ljudmile Turkovove Konstantinovne stavio u kofer i odvezao ga do kanala Vizelj, gde ga je bacio u vodu obraslu žabokrečinom, u nameri da sakrije tragove zločina.

- Posle hapšenja usledio je pronalazak najvažnijeg materijalnog dokaza u ovom predmetu, tela ubijene ruske državljanke. Za pretragu terena angažovan je službeni policijski pas Policijske brigade Beograd, koji je upravo u ovom kanalu pronašao kofer sa telom dvadesetosmogodišnje Ljudmile. To predstavlja jedan od ključnih dokaza u postupku koji će se voditi protiv osumnjičenog - rekao je Mijatović.

On je dodao da se protiv K. E. vodi postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, za koje je, prema zakonima Republike Srbije, zaprećena i kazna doživotnog zatvora.

02:48 NASMEJANA UŠLA U STAN, A 85 MINUTA KASNIJE IZNETA MRTVA U KOFERU! Mijatović otkrio jezive detalje ubistva Ruskinje u Beogradu: "To će biti ključni dokaz" Izvor: Kurir televizija