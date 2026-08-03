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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je dana 3.8.2026. godine, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, lišen slobode osumnjičeni M.M. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana "Novosadska fabrika znanja", čiji je zastupnik osumnjičeni M.M., dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne Pokrajine Vojvodine za realizaciju 31 projekta u ukupnom iznosu od 8.690.000,00 dinara - piše u saopštenju nadležnog tužilaštva.

Kako potom navode, aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca, u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.).

- Na taj način budžetu Grada Novog Sada i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini naneta je imovinska šteta u ukupnom iznosu od 8.690.000,00 dinara - dodaju u saopštenju.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.M. određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, u skladu sa zakonom, biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

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