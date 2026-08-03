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Na putevima širom Srbije tokom prethodne nedelje dogodile su se čak 663 saobraćajne nezgode u kojima je život izgubilo 11 osoba, dok su 353 učesnika u saobraćaju zadobila telesne povrede. Zbog alarmantnog broja nesreća i pojačanog intenziteta saobraćaja tokom letnje sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je pooštrene kontrole na svim važnijim putnim pravcima.

Kako je saopštila Uprava saobraćajne policije, od 3. do 9. avgusta 2026. godine u Srbiji će biti sprovedena velika međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja se istovremeno organizuje u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope).

Tokom sedmodnevne akcije posebna pažnja biće usmerena na otkrivanje i sankcionisanje vozača koji prekorače dozvoljenu brzinu, s obzirom na to da je upravo neprilagođena i prekomerna brzina jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nesreća.

Saobraćajna policija najavila je da će na terenu biti angažovan maksimalan broj patrola, kao i svi raspoloživi uređaji za kontrolu brzine. Kontrole će biti sprovođene na auto-putevima, magistralnim i regionalnim putevima, ali i u naseljenim mestima, gde će se meriti trenutna, ali i prosečna brzina kretanja vozila.