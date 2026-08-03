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Kako Kurir saznaje, u beogradskom naselju Karaburma, na potrkovlju zgrade pronađeno je telo muškarca (73). Prema prvim informacijama, sumnja se da je G. R. ubijen, na licu mesta je dežurni tužilac Višeg javnog tužilašva u Beogradu koji sa policijom obavlja uviđaj na licu mesta. 

Kako saznajemo, telo G. R. bilo je potpuno nago, a pronađen je vezanih ruku iza leđa pertlama, na dušeku od kreveta. 

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je nesrećni muškarac opljačkan, jer je nedavno prodao stan za 180.000 evra. 

Telo je po nalogu tužioca poslato na Institut za sudsku medicinu.

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