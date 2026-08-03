Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, u beogradskom naselju Karaburma, na potrkovlju zgrade pronađeno je telo muškarca (73). Prema prvim informacijama, sumnja se da je G. R. ubijen, na licu mesta je dežurni tužilac Višeg javnog tužilašva u Beogradu koji sa policijom obavlja uviđaj na licu mesta.

Kako saznajemo, telo G. R. bilo je potpuno nago, a pronađen je vezanih ruku iza leđa pertlama, na dušeku od kreveta.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je nesrećni muškarac opljačkan, jer je nedavno prodao stan za 180.000 evra.